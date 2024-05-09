Также подтверждены цветовые гаммы, используемые в дизайне Motorola Razr 50 Ultra.

Готовящийся дебютировать в текущем году складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra получит тот же ценник, что и модель предшествующего поколения, но при этом предложит более совершенные характеристики — об этом говорится в материале Dealntech, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: Neowin

Сообщается, что новые данные о Motorola Razr 50 Ultra, судя по всему, взятые с сайта одного из европейских магазинов, гласят, что новая складная модель известного бренда будет оснащена вместительным накопителем на 512 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, а её стоимость в Европе составит 1200 евро, что эквивалентно сумме в 118 000 рублей.

Источник фото: Dealntech

В прошлом году по аналогичной цене был выпущен смартфон Motorola Razr 40 Ultra, но модель имела лишь 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, то есть новинка выглядит более привлекательно, так как характеризуется повышенными техническими параметрами.

Также подтверждается заявленная ранее информация о том, что новая складная модель будет выпускаться в трёх цветовых вариациях, в том числе синей, зелёной и «персиковой».

Как стало известно несколько дней назад, Motorola Razr 50 Ultra может получить более широкий и удобный экран по сравнению с моделью предшествующего поколения, а также двойную камеру, расположенную на задней стороне, и селфи-камеру на передней панели.

В настоящий момент новинка зарегистрирована в ряде организаций по сертификации, причём в нескольких модификациях, что может указывать на существование сразу ряда её вариаций на различных рынках.

Точной даты выхода Motorola Razr 50 Ultra пока что нет, но с учётом того, что модель прошлого поколения вышла в июне 2023 года, ряд источников предполагают, что новинка под брендом Motorola дебютирует летом 2024 года.