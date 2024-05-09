Больше всего пострадала немецкая промышленность и сфера услуг.

На фоне антироссийских санкций со стороны Запада европейские компании всё чаще заявляют о возрастающем кризисе в своей деятельности — как сообщает немецкое издание WELT, представители целого ряда отраслей экономики в Германии жалуются на недостаток заказов.

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Источник фото: РИА Новости

Как отмечает издание, ссылаясь на заявление участников отрасли и данные аналитических агентств, ни одна сфера экономики в Германии не осталась нетронутой усиливающимся кризисом — в промышленном секторе в апреле наблюдался спад количества заказов на 39.5 %, что на 2.6 % выше по сравнению с январём, а в сфере услуг 32.4 % компаний пожаловались на отсутствие спроса на их деятельность.

Промышленные производства Германии испытали на себе влияние негативных экономических факторов в большей степени, причём, как заявляют аналитики, наиболее пострадали энергоёмкие отрасли. В процентном выражении отмечаются проблемы с заказами в текстильной промышленности, исчисляющиеся 61.5 %, в производстве бумаги 53.9 % компаний жалуются на отсутствие заказов, в металлообрабатывающей промышленности — 50.6 %, а в химической — 46.6 %.

Другие отрасли производства Германии пострадали от данных негативных последствий в меньшей степени, но цифры также весьма велики — например, в сфере производства автомобилей 29.2 % компаний столкнулись с отсутствием заказов.

Также достаточно большие проблемы наблюдаются в сфере услуг, где 63.9 % представителей кадровых агентств сетуют на отсутствие работы, в то время как юристы и консультанты оказались в более выигрышном положении, хоть и не без потерь.

Как отмечают эксперты, отсутствие заказов весьма тормозит экономическое развитие Германии, в результате чего в большей степени страдают обычные работники.