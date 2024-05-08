При этом стоимость лота на торгах не является окончательной.

Коллекционеры, охотящиеся за уникальными образцами электроники по всему миру, схлестнулись в новой битве за возможность обладания редким образцом игровой приставки Super Nintendo Entertainment System (SNES), также известной как Nintendo Super Famicom, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Сообщается, что в данный момент на одном из аукционов идет борьба за ранний прототип игровой консоли Nintendo Super Famicom, отличающийся от серийной версии колесом регулировки громкости, которое весьма похоже на прототип Nintendo PlayStation, разработанный в 2015 году, разъёмом для подключения наушников, и ярко-красной кнопкой включения питания, а также небольшими особенностями дизайна.

Источник фото: TechSpot

К настоящему времени стоимость данного образца на торгах достигла около 6 миллионов иен, что превышает отметку в 3.5 миллиона рублей. При этом цена не является окончательной, так как у участников аукциона имеется ещё несколько дней, чтобы перебить ставку и заполучить этот редкий экземпляр.

Игровая приставка Super Nintendo Entertainment System, в ряде регионов называемая также Nintendo Super Famicom, была выпущена в начале девяностых годов прошлого столетия, а её первая партия в 300 тысяч единиц была раскуплена за несколько часов.

Ранее стало известно, что уникальная игровая консоль Nintendo PlayStation, которая может существовать в единственном экземпляре после разрыва деловых отношений между Nintendo и Sony, была продана на аукционе, проходившем в 2020 году, за баснословную сумму, эквивалентную примерно 33 миллионам рублей.