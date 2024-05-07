Повышение спроса на память HBM может негативно повлиять на цены DDR5.

С момента своего дебюта несколько лет назад модули оперативной памяти DDR5 постепенно дешевели, но в ближайшем будущем ситуация может измениться в связи с бурным ростом систем искусственного интеллекта, пишет сайт TechSpot, ссылаясь на прогноз компании TrendForce.

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Источник фото: Micron Technology

Согласно прогнозам аналитиков, стоимость памяти с высокой пропускной способностью (HBM), крайне необходимой для сектора искусственного интеллекта, к началу следующего года вырастет на 5-10 %, что повлияет и на цены других типов памяти, в том числе DDR5, которая может подорожать на 15-20 %.

Специалисты связывают данную тенденцию с тем, что производителям DRAM намного более выгодней выпускать память стандарта HBM, стоимость которой в пять раз выше по сравнению с DDR5.

Кроме того, распространение и расширение систем искусственного интеллекта повышает спрос на память HBM и приводит к полной загрузке производственных мощностей таких гигантов, как Micron и SK Hynix, которые отчитываются о бронировании заказов на чипы памяти на весь текущий год и часть следующего.

Эксперты ожидают, что доля HBM в общем объёме производимых чипов DRAM вырастет с пяти процентов в текущем году до десяти процентов в следующем, а рыночная стоимость данного типа памяти превысит отметку в тридцать процентов от общего рынка DRAM к окончанию 2025 года.

Отмечается, что выпуск памяти HBM требует дополнительных производственных мощностей, что на фоне роста её популярности, судя по всему, приведёт к тому, что производители сократят объёмы выпуска других типов памяти, в том числе DDR5, в результате чего их стоимость ощутимо возрастёт.