В будущем Mayman Aerospace планирует создать больше моделей подобных БПЛА.

На фоне всё большего внедрения беспилотных летательных аппаратов в военные подразделения современных армий мира разработка новых моделей БПЛА становится одной из приоритетных задач — как говорится в публикации издания «Военное обозрение», компания Mayman Aerospace, базирующаяся в Калифорнии, США, показала концепт перспективного беспилотного конвертоплана Razor P100.

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Источник фото: Defence Blog

По информации производителя, беспилотный аппарат вертикального взлёта и посадки Razor P100 характеризуется грузоподъёмностью до сорока пяти килограмм, высотой полёта до трёх километров и максимальной скоростью свыше девяти сотен километров в час. Кроме того, БПЛА оснащён системой искусственного интеллекта, позволяющей ему выбирать эффективную траекторию полёта с возможностью ориентирования посредством GPS.

Отмечается, что работы по улучшению операционной системы SkyField с искусственным интеллектом, способной функционировать совместно с существующими системами управления, продолжаются.

В будущем компания планирует расширить линейку своих беспилотных конвертопланов, представив БПЛА, способные нести на своём борту полезную нагрузку до двухсот двадцати килограммов.

Сообщается, что беспилотники, разработанные специалистами компании, смогут выполнять широкий круг задач, в том числе перемещать грузы, вести разведку, противодействовать дронам, а также поражать цели при помощи систем вооружения, в том числе с использованием высокоточных ракет.

Согласно заявлению Mayman Aerospace, первые тестовые лётные испытания Razor P100 запланированы на вторую половину 2024 года.