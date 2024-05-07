Данная ситуация могла произойти в силу целого ряда причин.

В настоящий момент стриминговые сервисы, предоставляющие доступ к просмотру и скачиванию фильмов и сериалов, переживают не самые лучшие времена, о чём свидетельствует доклад Bank of America, основанный на данных Sensor Tower, говорится в публикации издания Reuters.

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Источник фото: TechCrunch/Netflix

Сообщается, что в апреле текущего года крупные стриминговые площадки столкнулись со снижением числа активных пользователей и количеством загрузок в среднем на четыре процента. В конкретных цифрах для Netflix это выразилось в падении числа скачиваний и уменьшению активной клиентской базы на шесть и восемь процентов, а для Walt Disney – на двадцать шесть и десять процентов соответственно.

Единственной крупной компанией, предоставляющей услуги потокового видео, которая не пострадала от падения своих показателей, оказалась Warner Bros. Discovery — согласно отчёту, сервис продемонстрировал рост как в годовом, так и месячном исчислении, что вылилось почти в 12 миллионов загрузок и 48.6 миллиона активных пользователей.

К основным причинам, негативно повлиявшим на показатели основных игроков данного рынка, специалисты причислили усиливающуюся конкуренцию и неблагоприятную экономическую ситуацию.

На фоне продолжающейся экспансии стриминговых площадок на мировой арене и инвестирования огромных сумм в развитие сервисов вещания поставщикам потоковых услуг приходится повышать свои цены, что также может отпугивать некоторых потребителей. Кроме того, некоторые варианты подписки могут предполагать наличие рекламы, что явно не идёт на пользу росту популярности.