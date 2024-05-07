Глава SpaceX высказал свои опасения по поводу отсутствия признаков инопланетного разума.

Феномен отсутствия каких-либо реальных доказательств существования инопланетных цивилизаций волнует человечество на протяжении достаточно длительного времени — учёные и исследователи выдвигают разные гипотезы по данному вопросу, но ни одна из них пока не нашла своего подтверждения.

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Источник фото: Pixabay

Добавить свой вклад в копилку обсуждений решил и американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий аэрокосмическую компанию SpaceX, который в ходе беседы на мероприятии института Милкена изложил своё мнение в отношении возможности существования инопланетных цивилизаций, пишет издание «РИА Новости».

По словам Маска, ни один из космических аппаратов его компании ещё не сталкивался с инопланетными технологиями, что является причиной для беспокойства, так как, по его расчётам, предполагаемая инопланетная цивилизация, развивающаяся в галактике на протяжении миллиона лет, должны была бы уже колонизировать практически весь Млечный путь, но данного процесса человечество не наблюдает, что наталкивает на мысль об уникальности нашей цивилизации в настоящий момент времени в связи с большой редкостью этого «феномена».

Кроме того, Маск шутливо отметил, что многие люди считают, что инопланетяне уже внедрились в человеческое общество, при этом отрицая пребывание представителей человеческой расы на Луне.

Американский предприниматель считает, что в том случае, если человечество сможет развиваться в течение миллиона лет, оно без проблем освоит каждую часть нашей галактики и даже может столкнуться с артефактами давно исчезнувших инопланетных цивилизаций.