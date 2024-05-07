Внешне будущая новинка весьма похожа на предшествующую модель.

В ближайшем будущем под брендом Motorola может выйти новая модель складного смартфона, о чём свидетельствует появление в сети Интернет первых фотографий, на которых и представлена новинка, пишет издание Neowin.

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Как сообщается, на изображениях, опубликованных информатором Sudhanshu Ambhore на сайте 91Mobiles, демонстрируется будущий смартфон Motorola Razr 50 Ultra, получивший уже несколько сертификатов, в том числе в Индии.

Предполагаемая новинка, также известная под названием Motorola Razr Plus (2024), внешне не слишком отличается от предшествующей модели, а именно Motorola Razr 40 Ultra — складной смартфон оснащается большим внешним экраном с двойной камерой, а также основным дисплеем с отверстием для селфи-камеры. На задней панели устройства расположен хорошо знакомый логотип Razr.

Источник фото: Neowin/Sudhanshu Ambhore/91Mobiles

Как гласят некоторые источники, новый складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra получит 12 ГБ оперативной памяти и вместительный накопитель объёмом 512 ГБ. Ожидается, что новинка может быть выпущена в трёх цветовых гаммах — оранжевой, зелёной и синей.

Отмечается, что на текущий момент в сети представлена информация о модификациях предполагаемого Motorola Razr 50 Ultra под несколькими номерами моделей, что может объясняться их предназначением для продажи в разных регионах или различием в технических характеристиках.

Учитывая тот факт, что модель Razr 40 Ultra была представлена в июне прошлого года, можно ожидать, что новый складной смартфон под брендом Motorola дебютирует летом текущего года.