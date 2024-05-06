Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Сотрудники Amazon беспокоятся, что в скором времени компания заменит их роботами
К лету 2023 года в Amazon насчитывалось около 750 тысяч роботов.

реклама

В целом ряде отраслей по всему миру происходит внедрение новейших технологических решений, позволяющих увеличить эффективность работы, в том числе роботизация, грозящая людям потерей работы — именно этого боятся и сотрудники Amazon, которые видят всё большее внедрение роботов в разнообразные процессы компании, пишет сайт TechSpot.

реклама

Роботы Digit. Источник фото: The Verge/Agility Robotics

Крупнейшая в мире торговая площадка Amazon с каждым годом наращивает количество роботов — если в 2021 году их насчитывалось около 350 тысяч единиц, то к лету прошлого года их число возросло до 750 тысяч штук.

Хотя руководство Amazon уверяет, что роботы не призваны заменить человека, люди, работающие на торгового гиганта, негативно воспринимают появившуюся в последнее время тенденцию к увеличению числа роботов, считая, что в конечном итоге это приведёт к увольнению тысяч сотрудников.

Кроме того, работников Amazon беспокоит тот факт, что множество роботов, функционирующих на площадках компании, функционально и внешне весьма похожи на человека.

В октябре 2023 года руководство Amazon заявило, что приступает к внедрению в процессы компании робота, именуемого Digit и разработанного специалистами Agility Robotics, антропометрические данные которого соответствуют параметрам среднего человека — он имеет рост около 175 сантиметров и весит примерно 65 килограмм. Благодаря наличию двух ног он может передвигаться в различных плоскостях, а также эффективно перемещать грузы своими манипуляторами, весьма похожими на руки.

По словам представителей Amazon, внедрение новых моделей роботов позволяет не только освободить людей от тяжёлой и монотонной работы, но и создать дополнительные рабочие места.

При этом источник отмечает, что в текущем году компания намерена сократить некоторое количество работников, что явно не соответствует заявлениям руководства корпорации.

#amazon #робот
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Инженеры представили робота с пассивно-трансформируемыми колесами для преодоления препятствий
Amazon запускает помощника по программированию на базе искусственного интеллекта
Брайан Олсавски: Amazon нанимает сотрудников для развития собственного генеративного ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Израиль снимает с вооружения системы ПВО Patriot из-за частых проблем с "дружественным огнём"
2
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
6
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
3
FT: Европа опасается роста активности российских диверсантов
7
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
8
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
Hubble Network заявила об успешной связи Bluetooth-устройств на расстоянии 600 км
3
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
4
Steam стал предлагать возврат денег за Helldivers 2 даже после двух часов игры
+
VK, Сбер и Яндекс прекращают переговоры по созданию российской ОС
1
Франция представила беспилотник-камикадзе Veloce 330, который развивает скорость 400 км/ч
+
Иран начинает основной этап строительства первого энергоблока АЭС Карун в 2024 году
1
Micron представила новую высокоскоростную память DDR5 RDIMM
+
Последние пресс-формы iPhone 16 демонстрируют измененный дизайн зарядного кольца MagSafe
+
Рендеринг макета OnePlus 13 указывает на изменения в дизайне серии смартфонов
+
CATL считает, что у натриево-ионных батарей больше перспектив применения в гибридном виде
1
GeForce RTX 4080 в 4K не справляется с Unreal Engine 5.4 Gorgeous Industrial Factory Tech Demo
+
Microsoft запускает Edge 125 с функцией управления памятью
+
NVIDIA представила обновление NvRTX для Unreal Engine 5 от Epic
+

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
14
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
281
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
89
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
12
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
12
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
10
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
4
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
29
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
182
О запланированном на июнь Глобальном саммите мира в Швейцарии и его роли в урегулировании конфликта
3

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
22:19
И ты не заводись, мы все жертвы и должны были быть на одной стороне. Там немало нормальных людей. И мы пока не знаем кто в дерьме, хотя кто в шоколаде знаем.
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
Nvidia&Intel Hater
22:18
у тебя на частоте днищенской в 2100 так греется что абзац.карта околодонная
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Nvidia&Intel Hater
22:17
иди ка ты в жопу чудик.тот что писал явно не исправные вентили имел так что сосни.я то кстати давно туда арктики поставил ибо я не мудак как ты насиловать карту.родные вертушки нафиг не впились,но ты ...
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Александр Ломакин
22:17
Подберу и по ДНС
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Pandas
22:17
Та пофиг какой там результат 7800x3d, они сильно не отличаются ибо строго ужаты с завода. Я тоже ничего не опускал, а даже немного поднял относительно заводских (при этом разогнав и проандервольтив). ...
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Tarment
22:16
У меня то как раз тишина, потому и 65, а твоя судя по отзывам ревёт на постоянку, иди почитай отзывы на своё смех вантуз
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Denis Belokopytov
22:16
Ну бросьте MI 300 очень интересны хотелось бы что-то такое в HEDT сегмент
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Nvidia&Intel Hater
22:14
я вижу что у тебя отстой по температуре.а уж если бы да кабы мало ипет.а с картой что придумаешь ?? на 11 градусов выше темпа и небось ревет как самолет а у меня тишина.или тут тоже что поставишь ???е...
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Vorvort
22:14
Забавно читать комментарии МИД России, когда большинство детей чиновников и депутатов на Западе, имеют иностранное гражданство или ВНЖ...
В МИД РФ заявили, что Россия может нанести удары по британским военным объектам
Tarment
22:12
Да если на мой башню вместо боксового кулера поставить, там 40 будет, ты же видел 17w, о чём ты хз. Но не просто не нужно
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем