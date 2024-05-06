К лету 2023 года в Amazon насчитывалось около 750 тысяч роботов.

В целом ряде отраслей по всему миру происходит внедрение новейших технологических решений, позволяющих увеличить эффективность работы, в том числе роботизация, грозящая людям потерей работы — именно этого боятся и сотрудники Amazon, которые видят всё большее внедрение роботов в разнообразные процессы компании, пишет сайт TechSpot.

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Роботы Digit. Источник фото: The Verge/Agility Robotics

Крупнейшая в мире торговая площадка Amazon с каждым годом наращивает количество роботов — если в 2021 году их насчитывалось около 350 тысяч единиц, то к лету прошлого года их число возросло до 750 тысяч штук.

Хотя руководство Amazon уверяет, что роботы не призваны заменить человека, люди, работающие на торгового гиганта, негативно воспринимают появившуюся в последнее время тенденцию к увеличению числа роботов, считая, что в конечном итоге это приведёт к увольнению тысяч сотрудников.

Кроме того, работников Amazon беспокоит тот факт, что множество роботов, функционирующих на площадках компании, функционально и внешне весьма похожи на человека.

В октябре 2023 года руководство Amazon заявило, что приступает к внедрению в процессы компании робота, именуемого Digit и разработанного специалистами Agility Robotics, антропометрические данные которого соответствуют параметрам среднего человека — он имеет рост около 175 сантиметров и весит примерно 65 килограмм. Благодаря наличию двух ног он может передвигаться в различных плоскостях, а также эффективно перемещать грузы своими манипуляторами, весьма похожими на руки.

По словам представителей Amazon, внедрение новых моделей роботов позволяет не только освободить людей от тяжёлой и монотонной работы, но и создать дополнительные рабочие места.

При этом источник отмечает, что в текущем году компания намерена сократить некоторое количество работников, что явно не соответствует заявлениям руководства корпорации.