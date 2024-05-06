Объём продаж игровых гаджетов за период с апреля по начало мая текущего года весьма вырос по сравнению с соответствующим отрезком времени прошлого года.

Российские геймеры к майским праздникам решили закупиться разнообразными игровыми устройствами, причём в прошлом году такого всплеска не наблюдалось, о чём свидетельствуют данные ряда участников рынка, говорится в материале издания «Ведомости».

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Источник фото: Pixabay

По словам одного из представителей «Яндекс.Маркета», объёмы продаж геймерских лэптопов в период с апреля по начало мая текущего года увеличились на шестьдесят процентов в количественном исчислении по сравнению с показателями соответствующего периода прошлого года.

Подтверждают ощутимый рост продаж игровых гаджетов и другие продавцы в данной сфере — по данным российской сети re:Store, количество реализованной компьютерной техники и мобильных игровых устройств, в том числе ПК и ноутбуков, увеличилось на 12 %, в то время как специалист аналитического сервиса «Чек индекс» заявил об увеличении интереса отечественных покупателей к данной категории электроники на 31 % по сравнению с периодом с апреля по первые числа мая предыдущего года, добавив, что спрос на игровые консоли среди российских геймеров также заметно вырос, достигнув показателя в 51 % при увеличении среднего чека до значения, превышающего 25 тысяч рублей.

Согласно информации re:Store, мобильные игровые приставки в прошлом и начале текущего месяца продавались на тридцать процентов лучше на фоне показателей 2023 года, в то время как рост объёмов продаж игр для PlayStation 5 за соответствующий период составил двадцать процентов. Кроме того, количество приобретённых контроллеров для приставок повысилось на пятнадцать процентов.

К основным причинам, положительно повлиявшим на интерес геймеров к игровым устройствам, эксперты причисляют неблагоприятные погодные условия и желание получить удовольствие от прохождения любимых игр в течение майских праздников.