По данным специалистов, месторождение природного газа на севере ОАЭ является перспективным.

Добыча нефти и газа в Объединённых Арабских Эмиратах является одним из основных источников дохода государства, поэтому в стране активно эксплуатируют уже разведанные месторождения и ведут поиск новых источников энергоносителей — как говорится в публикации эмиратского издания «WAM», на севере ОАЭ было обнаружено перспективное месторождение газа, пишет агентство «РИА Новости».

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Источник фото: Нефть и капитал

Сообщается, что только что открытое газовое месторождение Аль-Хадиба располагается неподалёку от промышленной зоны Аль-Саджаа в северном эмирате Шарджа. Согласно данным правительственных органов, новое месторождение является весьма перспективным — по оценкам специалистов, оно содержит весьма значительные объёмы природного газа.

Газовое месторождение было открыто в результате бурения скважины инженерами Национальной нефтяной корпорации Шарджи — после нескольких месяцев работы было подтверждено, что потенциальные запасы «голубого топлива» достаточно велики, чтобы его добыча была рентабельной.

Разведанное месторождение стало пятым по счёту местом добычи газа в ОАЭ, расположенным в Шардже на суше, наряду с Махани, Кахиф, Аль-Саджаа и Муайед. Последнее было преобразовано в место для хранения «голубого топлива».