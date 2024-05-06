В Азию в апреле Россия поставила сжиженного газа заметно меньше.

Несмотря на антироссийские санкции со стороны Запада в отношении экспорта энергоносителей из РФ, объёмы поставок российского сжиженного природного газа в Европу остаются весьма высоки, что следует из отчёта аналитического агентства Kpler, пишет издание «РБК».

реклама

Источник фото: РИА Новости

Сообщается, что в апреле текущего года Россия поставила странам ЕС сорок шесть процентов от общего объёма экспортируемого СПГ, в то время как в Азию ушло лишь тридцать четыре процента, а двадцать процентов остались без обозначенного «адресата».

Отмечается, что данные процессы происходят невзирая на противодействие со стороны ряда чиновников Запада. При этом характер поставок российского сжиженного природного газа в апреле несколько изменился — если в марте текущего года Россией в Евросоюз поставлялось на пятнадцать процентов СПГ больше по сравнению с прошлым месяцем, то в объёме апрельских поставок на восемнадцать процентов выросли показатели «серого» экспорта без указания конечного потребителя.

В количественном выражении объём поставок российского СПГ в апреле составил около 2.84 млн тонн, что аналогично достижениям соответствующего месяца прошлого года, но на полтора процента меньше на фоне поставок в марте 2024 года. Всего же за период с января по апрель текущего года включительно Российская Федерация поставила в различные страны мира 11.53 млн тонн СПГ, увеличив объёмы своего экспорта чуть более чем на три процента.

Уже некоторое время чиновники Евросоюза обсуждают возможность введения запрета на поставки СПГ из России, а также на реэкспорт российского сжиженного газа через ЕС, но окончательного решения пока что принято не было.