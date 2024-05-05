Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Microsoft предписывает своим сотрудникам ставить задачи обеспечения безопасности на первое место
Данная инициатива может пагубно сказаться на других аспектах функционирования компании.

реклама

В связи с претензиями со стороны пользователей и контролирующих органов к продуктам Microsoft в отношении пробелов в организации безопасности глава американской корпорации обращает пристальное внимание своих сотрудников на вопросы защищённости конфиденциальных данных клиентов компании, говорится в материале TechSpot.

реклама

Источник фото: CNET

Сообщается, что в руках журналистов издания The Verge оказался документ для внутреннего пользования, автором которого является глава Microsoft Сатья Наделла, предписывающий сотрудникам компании ставить задачи безопасности на первое место, жертвуя другими целями, в том числе разработкой новых функций и поддержкой устаревших продуктов и возможностей.

Отмечается, что сменившиеся приоритеты Microsoft могут привести к тому, что срок поддержки целого ряда продуктов компании может быть ощутимо сокращён, что явно не пойдёт на пользу клиентам корпорации, привыкшим использовать проверенные приложения и сервисы.

После негативной оценки методов обеспечения безопасности Microsoft, вынесенной одним из контролирующих органов США после расследования целого ряда крупных проблем в делах компании, корпорация из Редмонда разработала новый набор правил и механизмов, именуемый «Инициатива безопасного будущего», следуя которому планирует усовершенствовать методы защиты личных данных пользователей, реакцию на появление новых угроз и устранение известных уязвимостей, а также улучшить способы изоляции систем.

#microsoft
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Microsoft против того, чтобы полиция использовала искусственный интеллект OpenAI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
29
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
5
В Австрии представили "подводную яхту Апокалипсиса" для богатых способную защитить "от всего"
2
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
+
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
1
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
4
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
3
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
1
WSJ: ОАЭ отозвали у США разрешение на пребывание их ВВС в стране, опасаясь стать мишенью для Ирана
1
Samsung приостанавливает обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S22 из-за ошибок
1
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
1
Игровые ноутбуки все чаще получают распаянную на материнской плате ОЗУ вместо отдельных модулей
3
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
11
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
Российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ в Харьковской области
1
Министр иностранных дел Германии обвинила российских хакеров в многичисленных взломах
3
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
3
Неизвестный владелец 1155 ВТС перевёл мошенникам $68 миллионов из-за собственной невнимательности
+
Tesla сделает привод закрывания переднего багажника Cybertruck более настойчивым
+

Популярные статьи

Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
37
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
262
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
2
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
141
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
33
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
+
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
23
Как учёные ищут Черные Дыры старше самой Вселенной
1
Снижение курса йены грозит Азии и G7 новым финансовым кризисом — считают экономисты
1
Мое мнение о Outlast Trials (Pushsqare)
+

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
23:33
У меня мелькал такой вариант, но хорошо бы аргументы
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Kurwa Kurwa
23:31
Топ для людей, которые не могут себе позволить карты нвидиа... ничего против не имею P.S. автор клоун xD
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Kozlov85
23:30
Согласен, учитывая что Tiguan L в Китае показали ещё в январе 2024
Новый Volkswagen Tiguan рассекречен до премьеры
Валерий Агапов
23:30
А как показалась встройка 7600 ? должна быть сильней 5700Ж. Я рассматриваю вариант сборки с дальнейшей картой, проц. 7600 (или 7700 на Алике был за 21тыр,) Какая мать и опера? какие проблемы?
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Дмитрий Воронин
23:29
1) где скрин ?? 2) лично у меня всегда около 30 вкладок. И то, половину легко безболезненно могу закрыть... и закрываю. Они постоянно меняются. Лишь пара сайтов неизменны. Это при условии, что у меня...
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
sidreshot
23:26
Давай следующую статью о том, как нет кнопочки "сделать красиво" и поэтому ос - гавно. Я почитаю. Меня доставляет, продолжай показывать какой ты идиот и думай, что ты этим вредишь сообществу linux. Я ...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
sidreshot
23:22
Предпоследняя картинка вообще к чему? Откуда ты ее выдрал, пиздабол? Список совместимости игр есть на сайте litrus или steam. Там уже несколько тысяч и все прекрасно работает на steamdeck под ос linux...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
sidreshot
23:16
1. Ты взял кастомное чужое ядро, которое является экспериментальным и нет никаких гарантий. Если возникли проблемы, просто загружаешься с предыдущего в меню загрузки. 2. Ты поставил какие то модули, к...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
AlexeiK
23:12
Че, продолжение серии новых агрегатов на базе Конструктора Линукса. Не доиграл автор в конструктор в детстве) нагоняет теперь)))
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
[Zero]
23:08
Ну, 4070 Super хотя бы можно было включить, там реально прирост огромный по сравнению с 4070.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем