Данная инициатива может пагубно сказаться на других аспектах функционирования компании.

В связи с претензиями со стороны пользователей и контролирующих органов к продуктам Microsoft в отношении пробелов в организации безопасности глава американской корпорации обращает пристальное внимание своих сотрудников на вопросы защищённости конфиденциальных данных клиентов компании, говорится в материале TechSpot.

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Источник фото: CNET

Сообщается, что в руках журналистов издания The Verge оказался документ для внутреннего пользования, автором которого является глава Microsoft Сатья Наделла, предписывающий сотрудникам компании ставить задачи безопасности на первое место, жертвуя другими целями, в том числе разработкой новых функций и поддержкой устаревших продуктов и возможностей.

Отмечается, что сменившиеся приоритеты Microsoft могут привести к тому, что срок поддержки целого ряда продуктов компании может быть ощутимо сокращён, что явно не пойдёт на пользу клиентам корпорации, привыкшим использовать проверенные приложения и сервисы.

После негативной оценки методов обеспечения безопасности Microsoft, вынесенной одним из контролирующих органов США после расследования целого ряда крупных проблем в делах компании, корпорация из Редмонда разработала новый набор правил и механизмов, именуемый «Инициатива безопасного будущего», следуя которому планирует усовершенствовать методы защиты личных данных пользователей, реакцию на появление новых угроз и устранение известных уязвимостей, а также улучшить способы изоляции систем.