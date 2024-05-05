Эффект цветного ореола объясняется составом облачного покрова экзопланеты.

На планетах, обнаруженных астрономами за пределами нашей Солнечной системы, могут наблюдаться те же явления, что и на Земле, но порой они принимают свою собственную причудливую форму и содержание — как сообщает издание Ars Technica, на экзопланете WASP-76B можно наблюдать явление в виде цветного ореола, напоминающее радугу.

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Источник фото: Ars Technica

Экзопланета WASP-76B представляет собой сверхгорячий Юпитер, на дневной стороне которого практически нет облаков и дымки, которые практически мгновенно выливаются в виде железного дождя, в то время как на ночной стороне жидкое железо конденсируется обратно в облачный слой.

Благодаря наличию облаков, состоящих из взвеси аэрозолей расплавленного металла, характеризующихся высокой отражающей способностью, астрономы, используя возможности космического телескопа CHEOPS и результаты исследований при помощи ряда других космических обсерваторий, смогли наблюдать эффект сияния — преломлённый от облачного покрова свет, испускаемый звездой, вокруг которой обращается WASP-76B, создал своеобразный цветной ореол, чем-то напоминающий привычную нам радугу.

Похожу картину астрономы наблюдали и на других планетах нашей Солнечной системы, в частности на Венере. Дальнейшие исследования данного эффекта помогут астрономам более подробно изучить состав атмосферы WASP-76B, в том числе найти следы воды, что может свидетельствовать о возможном присутствии жизни на этой экзопланете.