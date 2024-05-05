Выглядит невероятно, но компания уверяет, что всё взаправду.

Передача данных с применением технологии беспроводной связи Bluetooth широко используется во всём мире, но радиус действия устройств, эксплуатирующих новейшие версии протокола, едва достигает ста пятидесяти метров в идеальных условиях, поэтому новая разработка компании Hubble Network выглядит весьма многообещающей, пишет TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Hubble Network заявляет, что специалистам компании удалось достичь небывалых результатов в передаче данных посредством Bluetooth, установив соединение устройства с аппаратом, находящимся в космосе на расстоянии в шесть сотен километров.

Отмечается, что данное достижение стало возможным благодаря запуску на околоземную орбиту двух спутников, разработанных специалистами компании Hubble Network и оснащённых специальными антеннами с фазированной решёткой, при помощи которых и происходит соединение с Bluetooth-устройствами на Земле.

По словам представителей компании, новая разработка позволяет обеспечить глобальное покрытие с ощутимо меньшими затратами энергии и эксплуатационными расходами по сравнению с текущими техническими решениями, а также не требует дополнительного оборудования.

Hubble Network отмечает, что в настоящий момент уже сотрудничает с целым рядом заказчиков в различных сферах, в том числе нефтегазовой, оборонной, строительной, а также в области производства потребительской электроники.