Новая технология будет внедрена в сервис Microsoft Start.

Прогнозы погоды не всегда радуют пользователей своей точностью, поэтому разработка новых технологий, позволяющих более верно предсказывать погодные явления, ожидающие тот или иной регион в ближайшем будущем, является весьма востребованной — специалисты Microsoft заявили о создании перспективного способа, при помощи которого будет возможно делать более точные прогнозы погоды на ближайший месяц, говорится в публикации сайта Neowin.

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Источник фото: Pixabay

Как отмечает компания в своём блоге, команда Microsoft Start обнародовала статью, в которой рассказала о своих достижениях в области прогнозирования погодных условий в среднесрочный период, отметив, что в работе новой системы применяется сразу пять разнообразных моделей искусственного интеллекта и три архитектуры глубокого машинного обучения, что позволяет улучшить качество и точность прогнозов.

Microsoft отмечает, что модели ИИ используют обширную базу данных, в которой содержится информация о погодных условиях за десятилетия, в результате чего система способна анализировать закономерности погоды на основе долгосрочных наблюдений и давать прогноз погоды с учётом этих знаний, а также реального состояния атмосферы в настоящее время.

Новая модель погодных предсказаний Microsoft показала более эффективную работу по сравнению с уже используемой и может масштабироваться благодаря применению нескольких графических процессоров, обеспечивающих её более высокую продуктивность.

По словам представителей Microsoft, методы, используемые компанией для составления прогнозов погоды, являются более точными на фоне технологий, используемых Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды. Новую модель прогнозирования планируется добавить в Microsoft Start в ближайшем будущем.