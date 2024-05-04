Индийские партнёры нарастили объёмы закупок российской нефти в апреле, установив рекорд за несколько месяцев.

Несмотря на противодействие со стороны Запада в отношении российских поставок энергоносителей в страны Юго-Восточной Азии, Россия продолжает тесное сотрудничество со своими партнёрами в регионе — как сообщает издание The Indian Express со ссылкой на отчёт Kpler, объёмы поставок российской нефти в Индию в апреле текущего года ощутимо возросли, пишет издание «Военное обозрение».

реклама

Источник фото: РИА Новости

Как говорится в материале, в прошлом месяце 2024 года индийскими потребителями было приобретено у Российской Федерации нефти на 19% больше по сравнению с мартом текущего года, что следует из объёмов ежедневных поставок российской нефти индийским покупателям, исчисляемых 1.96 млн баррелей.

Отмечается, что это повлияло на увеличение доли поставляемой из России в Индию нефти до 40.3% от общего объёма импорта индийскими потребителями и стало рекордом за последние несколько месяцев, начиная с лета прошлого года.

При этом существует небольшой «подвох» в росте объёмов экспорта нефти из России, так как данное событие издание связывает с необходимостью проведения работ по ремонту оборудования на ряде нефтеперерабатывающих заводов РФ, в результате чего российским поставщикам пришлось избавляться от излишков нефти, продавая их с увеличенным дисконтом и в больших объёмах.

На фоне антироссийских санкций со стороны Запада Россия переориентировала поставки своей продукции и сырья на рынки своих азиатских партнёров. Кроме того, несмотря на все усилия США и Европы, стоимость российской нефти на бирже превышает установленный Западом «потолок» цен.