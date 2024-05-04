Работы над данным устройством велись с 2021 года.

В связи с развитием компьютерных систем и ростом необходимости в скоростных каналах передачи данных инженеры по всему миру разрабатывают решения, способные удовлетворить существующие запросы, а также ответить на будущие вызовы — как сообщает сайт Inquirer Technology, группа японских специалистов разработала первое в мире устройство, использующее технологии 6G и обеспечивающее передачу данных по воздуху на беспрецедентных скоростях.

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Источник фото: Pixabay

Результатом работы инженеров ряда японских корпораций, в лабораториях которых, начиная с 2021 года, разрабатывались устройства, работающие на частотах 100/300 ГГц и способные передавать данные беспроводным способом со скоростью 100-300 Гбит/c на расстояние более ста метров, явилось создание 6G-системы, характеризующейся недостижимыми ранее скоростными параметрами, превышающими возможности существующих сетей 5G в несколько десятков раз.

По заявлению разработчиков первого в мире устройства, в работе которого используется технология 6G, им удалось добиться впечатляющих результатов — возможностей девайса при передаче данных по воздуху хватает, чтобы транслировать сразу пять фильмов в HD качестве одновременно за одну секунду.

Отмечается, что устройства с поддержкой 6G помогут осуществить значительный рывок в технологиях и обеспечить надёжными и скоростными каналами связи не только клиентскую инфраструктуру, но и транспорт, производственные мощности, системы управления, в том числе с использованием виртуальной реальности, а также расширят возможности Интернета вещей.