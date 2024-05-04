Данная возможность будет реализована к осени текущего года.

В соответствии с Законом о цифровых рынках, который вступил в силу в Европейском Союзе весной текущего года, американская корпорация Apple подтвердила, что владельцы планшетов iPad наряду с обладателями смартфонов iPhone уже совсем скоро не будут ограничены официальным сервисом App Store и смогут воспользоваться услугами альтернативных магазинов приложений, говорится в материале сайта MacRumors.

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Источник фото: TechSpot

Следуя требованиям соответствующих органов ЕС, Apple внедряет в свои ОС для планшетов и смартфонов возможности установки приложений, используя сторонние сервисы — окончательные изменения должны быть завершены уже осенью текущего года.

Отмечается, что разработчики, являющиеся резидентами Евросоюза, смогут распространять свои приложения через сторонние веб-сайты и площадки, но при превышения показателя в один миллион установок за год вынуждены будут платить Apple определённую сумму, за исключением небольших компаний. При этом инсталляция одного и того же приложения на разные устройства одного владельца будет учитываться за одну установку, что призвано помочь разработчикам избежать превышения порога.

Необходимо учитывать, что вышеозначенные изменения вступают в силу только для пользователей и разработчиков в Европейском Союзе, в то время как в остальном мире клиенты Apple будут по-прежнему ограничены официальным магазином приложений App Store.