Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Apple позволит владельцам своих устройств в ЕС использовать сторонние магазины приложений
Данная возможность будет реализована к осени текущего года.

реклама

В соответствии с Законом о цифровых рынках, который вступил в силу в Европейском Союзе весной текущего года, американская корпорация Apple подтвердила, что владельцы планшетов iPad наряду с обладателями смартфонов iPhone уже совсем скоро не будут ограничены официальным сервисом App Store и смогут воспользоваться услугами альтернативных магазинов приложений, говорится в материале сайта MacRumors.

реклама

Источник фото: TechSpot

Следуя требованиям соответствующих органов ЕС, Apple внедряет в свои ОС для планшетов и смартфонов возможности установки приложений, используя сторонние сервисы — окончательные изменения должны быть завершены уже осенью текущего года.

Отмечается, что разработчики, являющиеся резидентами Евросоюза, смогут распространять свои приложения через сторонние веб-сайты и площадки, но при превышения показателя в один миллион установок за год вынуждены будут платить Apple определённую сумму, за исключением небольших компаний. При этом инсталляция одного и того же приложения на разные устройства одного владельца будет учитываться за одну установку, что призвано помочь разработчикам избежать превышения порога.

Необходимо учитывать, что вышеозначенные изменения вступают в силу только для пользователей и разработчиков в Европейском Союзе, в то время как в остальном мире клиенты Apple будут по-прежнему ограничены официальным магазином приложений App Store.

#apple #ес
Источник: macrumors.com
+
Написать комментарий (0)
Сервисные центры Apple в России больше не устанавливают оригинальные запчасти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
28
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
7
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
5
WhatsApp будет блокировать аккаунты, которые массово рассылают сообщения
+
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Основатель Ethereum Виталик Бутерин отказывается от использования аппаратных кошельков
+
Оптимизация охлаждения батареи может сократить время зарядки электромобиля Polestar до 2-3 минут
+
Самая доступная игровая видеокарта Intel Arc A310 показала высокий FPS во всех современных играх
5
Good Lock появился в Play Store
+
Lenovo представила ноутбук IdeaPad 15s с процессором AMD Ryzen 5 7430U
+
Xiaomi Poco F6 может оказаться переименованной версией Redmi Note 13 Turbo
+
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
15
Пользователи Windows 11 получили новый браузер Arc
+
Windows 10 завоевала 70% доли рынка, несмотря на свой 9-летний возраст
+
MLID: RTX 5090 будет представлена на выставке Computex 2024 и выйдет в этом году
2
ВМС США получили атомную подводную лодку "Нью-Джерси" мощностью 280 000 лошадиных сил
+
Стали известны характеристики нового телефона Nokia 3210
1
Java 17 обошла Java 11 как самая популярная LTS-версия, а доля Oracle на рынке JDK падает
+
Представлен дистрибутив LibreELEC 12.0 для создания домашних кинотеатров OpenELEC
1

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
92
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
+
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
35
О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
2
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
35
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
3
Обзор игры Half-Life 2 Episode Two - Гордон Фримен не сдается
+
Как Россия и Китай вытесняют США из Африки - обзор публикаций СМИ
2

Сейчас обсуждают

Игорь Быков
17:17
Стоить будет лям?
Телевизоры Samsung получат собственные эксклюзивные видеоигры
Евгений Алфёров
17:15
Ну, как бы, такое себе мнение. Отдельно взятого человека. А вот мнение "с другой стороны": хороший корпус (толщина металла, дизайн, точки крепления навесного) и хороший мощный бп переживут не 1 и не 2...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Евгений Шрайнер
17:12
Лол, почти то же самое что ордер на арест Путина. Только там больше список стран действия, а не 1😂
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
Антон Тутынин
17:09
Кэмерон должен быть убран!!! Понимайте как хотите...
СМИ: Британия разрешила Киеву наносить удары британским оружием по территории России
Nvidia&Intel Hater
17:09
он греется в стоке больше чем у меня в разгоне 5600.смотрел видосы.
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Антон Тодинг
17:05
Алло куда у вас чипы титан в пикселях на этой архитектуре построены
Google исключает поддержку перспективной архитектуры RISC-V из ядра Android
Nvidia&Intel Hater
17:01
понятно.генка появился или беринган .тот то заблокировали ник с крокодилом и берингана тоже.ток 5600 имеет во все дыры 12400 когда в разгоне.у меня на 4700 не напрягаясь работает на 1.2 вольта.Интел н...
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Антон Тутынин
17:01
А эстонцы в курсе, что РФ начала СВО? (Шутка юмора, если что)
В Эстонии объяснили, почему европейский ВПК не наращивает производство оружия для Украины
Nvidia&Intel Hater
17:00
сейчас только полоумный будет выше 12400 брать проц,но и его брать смысл около 0,имея 7 серию райзенов.да и 5600 в разгоне,который будет холоднее
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Tarment
17:00
5600 глючное фризящее говно, 6600 вылетающий, статтерящий хлам. Говноеды любят жрать говно полными ложками
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем