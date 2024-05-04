Корпорация столкнулась с дефицитом целого ряда комплектующих для своих самолётов.

Западные компании продолжают испытывать трудности в связи с введением санкций со стороны США и Европы, что вынудило их уйти с российского рынка — как сообщает издание Wall Street Journal, американская корпорация Boeing призналась, что столкнулась с проблемами после закрытия своих производственных мощностей, а также заводов её поставщиков в Российской Федерации, пишет «РИА Новости».

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Источник фото: Boeing

Сообщается, что в 2022 году подрядчик корпорации, компания RTX, производящая для самолётов Boeing 787 Dreamliner теплообменники, свернул свою деятельность в России, посчитав, что её производственных мощностей в США и Великобритании будет достаточно для покрытия потребностей в деталях, но прогнозы оказались ошибочными, что привело к дефициту агрегатов.

Кроме того, представитель Boeing отмечает, что это далеко не единственная проблема, с которой столкнулась компания при производстве своих воздушных лайнеров Boeing 787 — также ощущается нехватка пассажирских сидений.

В результате ухудшения ситуации с поставками произошло существенное торможение выпуска продукции Boeing, о чём в своём обращении к инвесторам и заявила корпорация, сообщив, что к середине текущего года объёмы производства Boeing 787 Dreamliner несколько уменьшатся, но заверив, что к окончанию 2024 года количество выпускаемой продукции вернётся на прежний уровень.

За последние несколько месяцев компания Boeing столкнулась сразу с несколькими серьёзными неполадками, произошедшими с её самолётами, что также негативно отразилось на её имидже.