Функция проверки скорости интернет-соединения в браузере Edge была удалена компанией в прошлом году.

Разработчики браузера Edge из компании Microsoft решили вернуть в свой продукт встроенную функцию, позволяющую измерять скорость соединения сети Интернет, сообщается в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: Windows Latest

Помимо последних патчей безопасности проекта Chromium, устраняющих несколько критических уязвимостей, обновление браузера Edge до версии 124.0.2478.80 возвращает в список набора инструментов, расположенного на боковой панели приложения, функцию для проверки скоростных показателей Интернета, которую Microsoft без объяснения причин посчитала устаревшей в прошлом году.

Доработка функции, использовавшейся ранее, предположительно, происходила в течение нескольких месяцев, после чего компания решила её включить в стабильную сборку Edge. Для проверки скорости Интернета пользователю необходимо войти в Панель инструментов браузера, а затем выбрать из списка пункт «Тест скорости Интернета» и нажать кнопку «Старт», после чего будет осуществлена переадресация на сайт Bing, использующий технологии Ookla для теста скоростных показателей.

Отмечается, что результаты Edge несколько отличаются от значений, полученных на сайте Ookla, причём в худшую сторону, демонстрируя менее точные показатели скорости Интернет-соединения, поэтому специалистам из компании Microsoft придётся ещё немного поработать, чтобы исправить данный недочёт.