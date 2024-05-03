Экзопланета WASP-43b находится весьма близко к своей родительской звезде.

Благодаря новым наблюдениям с использованием возможностей космического телескопа Джеймса Уэбба астрономам удалось составить подробную температурную карту газового гиганта WASP-43b, удалённого от Земли на 280 световых лет, который отличается весьма суровыми климатическими условиями, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: Phys.org/T. Müller (MPIA/HdA)

Массивная экзопланета WASP-43b находится в непосредственной близости к своей родительской звезде на расстоянии всего в чуть более двух миллионов километров, что и объясняет её ужасный климат — всегда обращённый одной стороной к своему светилу газовый гигант характеризуется температурой свыше 1250 °C на «дневном» полушарии и 600 °C на «ночном».

В связи с огромной разницей в температурах между двумя полушариями на экзопланете наблюдаются ветра огромной силы, скорость которых превышает 9000 километров в час, что более чем в двадцать пять раз быстрее в сравнении с самыми ужасными ураганами на Земле.

Кроме того, результаты исследований показывают, что «дневная» сторона газового гиганта не имеет слоя из облаков, в то время как в атмосфере «ночного» полушария наблюдаются облачные массы, состоящие из взвеси расплавленных пород и минералов.

Интересной особенностью WASP-43b также является тот факт, что на экзопланете, принадлежащей к классу горячих Юпитеров, астрономам не удалось обнаружить метана, который должен был бы образоваться в процессе химических реакций на «ночной» стороне, что учёные объяснили слишком быстрыми ветровыми потоками, препятствующими данным преобразованиям.

По словам астрономов, WASP-43b представляет собой негостеприимный мир с суровыми условиями и ветрами огромной силы, а также значительными температурными перепадами.