Пользователю на выбор будет предоставлено несколько звуковых эффектов.

Одна из разновидностей графического языка в виде эмодзи была изобретена ещё несколько десятков лет назад и уже достаточно долгое время используется в разнообразных текстовых сервисах в качестве выражения своих эмоций или отношения к тому или иному событию посредством разнообразных смайликов и пиктограмм, но Google, судя по всему, решила пойти ещё дальше, добавив в своё телефонное приложение подобную функцию, пишет сайт TechSpot со ссылкой на публикацию 9to5Google.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что новая функция компании позволит пользователям в процессе разговора по телефону применять так называемые аудио-эмодзи, представляющие собой короткие звуковые вставки с различными эффектами, например, звуками аплодисментов, вечеринки, смеха и так далее. В настоящий момент функция насчитывает шесть звуковых эмодзи.

Благодаря нововведению собеседник в своём разговоре с другими участниками сможет вставить аудио-эмодзи через основной интерфейс вызова или посредством дополнительного меню. Возможность отключения данной функции также предусмотрена. Кроме того, в целях противодействия «флуду» Google установила определённый интервал между повторными отправками звуковых смайликов.

Новая функция уже доступна для бета-тестеров, а в скором времени может быть представлена и для широкого круга лиц. Предположительно, это может произойти уже в середине мая текущего года.

Отмечается, что данное нововведение выглядит не слишком многообещающим, так как в аудиосообщениях свои эмоции можно продемонстрировать и посредством интонации, в то время как в текстовых сообщениях такая функция весьма полезна по вполне естественным причинам. Именно поэтому новая функция может не прижиться, и в скором времени стать ещё одним проектом, позабытым компанией Google.