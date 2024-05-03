Всего за апрель было реализовано 2.2 тысячи автомобилей «Москвич».

Российские покупатели стали больше предпочитать отечественную марку автомобилей «Москвич», что подтверждают данные, которыми поделилась пресс-служба производителя с информационным агентством «ТАСС», пишет издание «Лента.ру».

реклама

Источник фото: РИА Новости

Отмечается, что в апреле текущего года объёмы продаж автомобилей бренда «Москвич» увеличились в 2.3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что в количественном исчислении выразилось в 2.2 тысячи реализованных единиц в прошлом месяце 2024 года против 970 экземпляров в апреле 2023 года.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой компании, с начала текущего года было реализовано около семи тысяч единиц продукции. Отдельно были выделены объёмы продаж автомобилей «Москвич 6» и «Москвич 3е» — всего за период с начала 2024 года было продано более 500 и 450 авто данных моделей, а за прошлый месяц текущего года количество реализованных единиц составило около 200 и 340 соответственно.

Ранее представители бренда «Москвич» проинформировали журналистов, что компания планирует продать около двадцати шести тысяч автомобилей данной марки, отмечая, что намерены заниматься продвижением своих продуктов самостоятельно без привлечения сторонних партнёров.