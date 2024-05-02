Кроме того, космические путешественники могут забронировать себе место для полёта на орбиту Земли.

Американская компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском и разрабатывающая целый ряд космических программ, объявила о запуске возможности бронирования на своём сайте мест на космические корабли компании, которые доставят путешественников в космос, говорится в публикации издания «Лента.ру».

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Источник фото: SpaceX

В настоящий момент туристам, желающим попасть в космос, предлагается забронировать места для полёта только в двух вариантах — к орбите Земли на высоту триста-пятьсот километров с общей продолжительностью полёта в три-шесть дней или на борт Международной космической станции на высоту около четырёх сотен километров и временем пребывания в космосе около десяти дней. При этом миссии SpaceX на околоземную орбиту стартуют в конце текущего года, в то время как отправиться на МКС станет возможно начиная со следующего года.

В будущем же к миссиям, предполагающим не слишком удалённое путешествие от Земли, добавятся и более дальние, а именно полёт на Луну, рассчитанный на семь дней и предполагающий наличие отдельных кают, а также на Марс.

На сайте компании говорится, что доставка космических путешественников к цели их миссии будет осуществляться на космических кораблях Dragon и Starship. При этом путешественники будут экипированы специальным скафандром SpaceX, изготовленным из огнеупорных материалов, шлемом, напечатанным на 3Д-принтере под индивидуальные особенности каждого члена экипажа и оснащённым средствами связи, клапанами для регуляции системы давления и визором с широким углом обзора, и перчатками, позволяющими взаимодействовать с сенсорными элементами управления.

Информации о точных сроках старта миссий к Луне и Марсу в широком доступе пока нет, но ранее Илон Маск заявлял, что SpaceX планирует отправить космонавтов на естественный спутник Земли в течение ближайших пяти лет, а отправка людей на «красную планету» будет осуществима через семь-девять лет.