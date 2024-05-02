Новые военные суда можно будет перебазировать по внутренним водным путям.

Российский флот продолжает наращивать свою мощь благодаря вводу в эксплуатацию всё большего количества боевых единиц — как сообщает издание «Военное обозрение», в мае будут спущены на воду сразу два боевых судна, строительством которых занимались специалисты Зеленодольского судостроительного завода.

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Источник фото: Военное обозрение

К вводу в строй готовится патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий» и малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22800 «Каракурт». В мероприятии, посвящённом спуску боевых судов на воду примут участие высокие чины Главного командования Военно-морского флота РФ, а также представители Зеленодольского судостроительного завода и региональных властей. Известно, что событие намечено на май текущего года, но точная дата пока не называется.

Начало строительства патрульного корабля проекта 22160 «Виктор Великий» состоялось в конце ноября 2016 года. Корвет, предназначенный для несения службы в Чёрном море, характеризуется стандартным водоизмещением в 1500 тонн и может нести на борту вертолёт массой до 12 тонн — как поисково-спасательный, так и боевого назначения. Без дозаправки военное судно может пройти расстояние до 6000 морских миль и нести свою службу до 60 дней в автономном режиме. Стандартное количество экипажа составляет 28 человек, но может быть расширено до 80.

Штатное вооружение корвета включает в себя автоматическую пушку калибра 76 мм, две крупнокалиберных 12.7-мм пулемётных установки «Корд», пару гранатомётов ДП-65. Кроме того, благодаря модульной схеме патрульных кораблей проекта 22160, корвет «Виктор Великий» может быть дополнительно оснащён различными видами вооружения в контейнерном исполнении, в том числе ракетными системами «Калибр».

Строительство малого ракетного корабля «Тайфун» проекта 22800 «Каракурт», являющегося пятым по счёту в серии, стартовало в сентябре 2019 года. Военное судно, предназначенное для несения службы в ближней морской зоне, имеет водоизмещение 800 тонн, ширину в 11 метров и длину в 67 метров. Максимальная дальность плавания МРК «Тайфун» достигает 2500 миль, а автономность составляет до 15 суток.

Малый ракетный корабль «Тайфун» оснащается одной пусковой установкой ракет семейства «Калибр-НК», одним ЗРАК «Панцирь-МЕ» или двумя артиллерийскими установками АК-630М калибра 30 мм, одной артустановкой АК-176МА калибра 76 мм, а также парой 14.5-мм морских тумбовых пулемётных установок.

Корабли данных типов отличаются сравнительно небольшими размерами и водоизмещением, поэтому могут быть доставлены к месту базирования по речным транспортным путям, что значительно расширяет географию их применения.