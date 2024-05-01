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Google изучает возможность скорого внедрения рекламных вставок при паузах видеороликов на YouTube
В своём желании получить больше дохода от рекламодателей Google может пожертвовать спокойствием пользователей.

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Специалисты Google продолжают совершенствовать рекламные алгоритмы в своих продуктах, но некоторые из их решений вряд ли понравятся пользователям — одним из таких нововведений может стать блок рекламы, демонстрируемый при нажатии кнопки «пауза» в процессе воспроизведения видеороликов на популярном сервисе YouTube, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: Pixabay

Возможность вставки рекламных материалов во время приостановки пользователем просмотра видео на YouTube обговаривалось представителями компании ещё в прошлом году — как отмечает издание Times of India, приостановленный ролик будет минимизироваться, чтобы дать место вставкам рекламы. Тогда внедрение данной функции было предназначено прежде всего для смарт-телевизоров, но теперь всё указывает на то, что компания расширит список устройств, которых коснётся нововведение.

Во время очередного отчёта о финансовом состоянии компании старший вице-президент Google Филипп Шиндлер сообщил, что в процессе тестирования новой рекламной функции было замечено сильное влияние на рост узнаваемости бренда вставок рекламы во время паузы в ходе воспроизведения видео, добавив, что за инновационный подход рекламодателям придётся заплатить премиальные цены, а также намекая, что в скором времени грядёт обширное внедрение данного нововведения.

Отмечается, что далеко не все пользователи YouTube смогут положительно оценить новшество от Google, предполагающее демонстрацию рекламных материалов после нажатия кнопки «пауза» в процессе просмотра видео, так как приостановка ролика обычно связана с потребностью решения каких-либо неотложных задач, например, похода на кухню или ответа на входящий звонок, поэтому внезапно появившаяся на экране реклама в большинстве случаев вызовет негативную реакцию со стороны пользователя в связи с необходимостью совершить дополнительные манипуляции с целью отключения звука назойливой рекламной вставки или закрытия вкладки сайта.

При этом процесс приостановки видеоролика предполагает, что пользователь отвлечётся от экрана своего устройства или вовсе отойдёт от него на значительное расстояние, в результате чего не сможет ознакомиться с рекламным блоком, поэтому выгода от данного нововведения для рекламодателей тоже кажется весьма сомнительной.

Также не исключено, что подобными действиями Google вынуждает пользователей YouTube переходить на платную подписку, чтобы избавиться от назойливой рекламы не только в процессе воспроизведения видео, но и во время паузы.

В последние несколько месяцев Google начала активно бороться с приложениями и расширениями, позволяющими избавиться от рекламных материалов на YouTube на безоплатной основе или за сравнительно небольшое вознаграждение — ранее появились сообщения, что компания замедляет работу своего видеосервиса при обнаружении блокировщиков рекламы, а в будущем планирует полностью запретить их функционирование в браузере Chrome.

#google #youtube
Источник: techspot.com
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