Внеземные цивилизации могли давно прекратить своё существование.

Вопросы, связанные с существованием внеземных цивилизаций, волновали человечество на протяжении многих веков, но точного ответа о наличии каких-либо признаков разумной жизни за пределами Земли до сих пор не представлено — учёные выдвигают различные гипотезы данному феномену, одной из которых является теория о возможном уничтожении разумных видов жизни на других планетах из-за мощных гамма-всплесков, о чём изданию Daily Mail рассказал профессор астрономии Фредерик Уолтер.

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Источник фото: NASA/Swift/Cruz deWilde

Учёный сообщил, что гамма-всплеск, представляющий собой плотно сфокусированный луч, при определённых условиях способен уничтожить всё живое примерно на десяти процентах планет в галактике, отметив, что данное обоснование отсутствия контакта человечества с разумными внеземными цивилизациями является лишь одной из теорий, хотя и весьма негативной.

Профессор Уолтер отметил, что, согласно расчётам учёных, гамма-всплески должны происходить в каждой галактике примерно один раз за сто миллионов лет, добавив, что после десятка таких событий в течение миллиарда лет количество разумных цивилизаций, если они, конечно, существовали, значительно сократится.

Астроном подчеркнул, что жизнь на Земле зародилась более четырёх миллиардов лет назад, то есть за этот период в галактике Млечный Путь могло произойти более четырёх сотен гамма-всплесков, которых нашей планете удалось избежать.

При этом некоторые учёные полагают, что массовое вымирание живых организмов на Земле, произошедшее несколько сотен миллионов лет назад на стыке ордовикского и силурийского периодов, связано именно со вспышкой гамма-излучения от сверхновой.

Длинные гамма-всплески зачастую являются результатом вспышки сверхновой в связи с коллапсом ядра массивной звезды, когда высвобождается огромное количество энергии в виде сравнительно узкого луча, мощности которого достаточно, чтобы уничтожить живые организмы на планетах, расположенных в зоне его воздействия.

Отмечается, что человечеству практически не стоит опасаться гамма-всплесков, так как вероятность данного события в нашей галактике Млечный Путь весьма мала, что показывают исследования учёных, проводимых на протяжении нескольких десятков лет при помощи гамма-обсерватории имени Комптона. Согласно наблюдениям, подобные явления присущи прежде всего молодым галактикам, которые находятся в процессе формирования своих звёзд и расположены достаточно далеко от нас.

Профессор Фредерик Уолтер также говорит о том, что о возможной угрозе человечеству со стороны гамма-всплеска беспокоиться не следует в связи с тем, что данное событие достаточно редкое и узконаправленное, что весьма снижает вероятность его воздействия на Землю.