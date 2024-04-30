Передача данных при помощи радиочастотных каналов осуществляется на гораздо меньших скоростях.

Возможность быстрой и эффективной передачи информации в космическом пространстве представляет особый интерес для учёных в связи с необходимостью передачи достаточно больших объёмов данных на Землю с научно-исследовательских космических аппаратов, находящихся далеко за пределами нашей планеты, поэтому новая разработка НАСА может открыть новые горизонты в создании систем передачи информации в космосе.

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Источник фото: MIT News

Как говорится в материале сайта TechSpot, космический аппарат НАСА, получивший название Психея и предназначенный для изучения свойств металлического астероида (16) Психея, начал полёт к намеченной цели осенью прошлого года, что позволило учёным уже несколько месяцев тестировать перспективную систему передачи данных DSOC, размещённую на его борту, благодаря которой имеется возможность передачи данных, полученных устройствами зонда, на Землю посредством оптической связи в виде лазерного канала.

Сообщается, что совсем недавно учёным НАСА удалось успешно получить копию инженерных данных с борта космического корабля «Психея», находящего на расстоянии в 226 миллионов километров от Земли. Скорость передачи информации, отправленной при помощи лазерного приёмопередатчика, составила около 25 мегабит в секунду.

В настоящий момент системы связи с Землёй полагаются на обычные радиочастотные передатчики, которые не отличаются слишком большой скоростью, но перспективная разработка НАСА, позволяющая передавать данные при помощи лазерных каналов, может стать значимым прорывом в этой области, увеличив скоростные показатели в 10-100 раз.

Отмечается, что скорость передачи данных по прежнему зависит от расстояния, которое необходимо преодолевать пакетам данных, что подтверждается тестами специалистов НАСА — в декабре прошлого года в ходе проверки возможностей системы DSOC учёные смогли получить информацию с космического корабля «Психея», на тот момент удалённого от нашей планеты на 31 миллион километров, на скорости 267 мегабит в секунду, что весьма показательно, учитывая недавнее достижение.

При этом полученные результаты превзошли все ожидания учёных, которые рассчитывали на весьма более скромные показатели передачи данных с таких расстояний, поэтому значение в 25 мегабит в секунду явилось значительным успехом.

Несмотря на преимущество оптических систем связи над радиочастотными по скоростным показателям, передача данных посредством лазеров весьма зависит от погодных условий и ощутимо страдает от повышенной облачности, в то время как радиосвязь воздействию погоды подвержена в меньшей степени, что накладывает определённые ограничения на применение лазерных технологий для обеспечения связи.