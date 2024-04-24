Открытие учёных из Германии может помочь в вопросах минимизации воздействия радиации на окружающую среду.

Проблема загрязнения окружающей среды радиоактивными отходами в связи с техногенными катастрофами и неправильным хранением отработанного материала волнует общественность целого ряда стран, поэтому исследования по минимизации негативного воздействия радиации на окружающую среду являются весьма важными, а порой и жизненно необходимыми — как сообщает издание «Военное обозрение», результаты работы немецких исследователей, которые были опубликованы в журнале Science of The Total Environment, выглядят многообещающими в вопросах практического применения при устранении последствий заражения местности радиоактивными веществами.

реклама

Источник фото: Газета.ру/пресс-служба химического факультета МГУ

Группа специалистов, работающая в научно-исследовательской лаборатории Центра Гельмгольца, базирующегося в немецком городе Дрезден, изучая влияние радиоактивных материалов на микроорганизмы, обнаружила, что некоторые виды бактерий могут устранять негативные последствия радиации.

В процессе своей работы исследователи выявили удивительную способность сульфатредуцирующей бактерии Desulfosporosinus hippei DSM 8344T трансформировать растворимый в воде оксид урана в менее подвижную его форму с более устойчивыми свойствами, что препятствует его дальнейшему распространению в природной среде.

Исследования немецких учёных доказали, что бактерия Desulfosporosinus hippei DSM 8344T наиболее эффективно преобразует соединения урана в поровой воде и искусственной глине Opalinus. При этом отмечается, что в растворе бикарбоната возможность бактерии трансформировать оксид урана снижается.

Кроме того, исследователи изучили механизм, который лежит в основе процессов преобразования урана данным видом бактерий, что позволит в будущем разработать методы, благодаря которым будет возможна минимизация негативного воздействия радиоактивных отходов на окружающую среду.

Данные научные работы могут внести весомый вклад в решение вопросов по переработке и безопасному хранению радиоактивных материалов, которые остро стоят перед целым рядом государств, использующих уран и другие радиационно-опасные вещества в различных отраслях промышленности и электроэнергетики.