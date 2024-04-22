Новый метод обнаружения позволит эффективно выявлять и сопровождать малозаметные воздушные цели.

На фоне нарастающего напряжения между Китаем и странами Запада китайские учёные разработали перспективную радиолокационную технологию, позволяющую эффективно обнаруживать американские малозаметные самолёты пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor и схожие с ними воздушные объекты, говорится в публикации издания South China Morning Post.

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Источник фото: Lockheed Martin

Сообщается, что группа китайских учёных опубликовала статью, в которой представила результаты своих исследований по разработке нового метода, позволяющего в шестьдесят тысяч раз увеличить сигнал от самолётов с применением технологии «стелс», таких, как F-22 и иных малозаметных истребителей, а также охватить площадь в шестьдесят три тысячи квадратных километра, что гарантирует радиолокационным сетям КНР своевременное выявление и сопровождение воздушных целей.

Концепция, используемая китайскими учёными для обнаружения самолётов-невидимок, не нова, но в предыдущих исследованиях специалисты сталкивались с инженерными трудностями, заключающимися в необходимости значительного выделения ресурсов радаров на сопровождение воздушных целей, но в данной работе эту проблему удалось решить, что стало возможным благодаря применению нового метода «умного планирования ресурсов», позволяющего эффективно регулировать мощность радарных систем.

Заявляется, что группа истребителей F-22 может быть обнаружена и сопровождаться с использованием всего лишь трёх радаров, которые могут размещаться на различных площадках наземного, морского и воздушного базирования.

Разработанная китайскими учёными система имеет возможность обнаружения малозаметных истребителей за доли секунды с погрешностью позиционирования воздушных объектов, не превышающей двадцати метров, и последующей передачи информации китайским истребителям и установкам ПВО.

Отмечается, что перспективная технология специалистов из КНР нивелирует все преимущества американских самолётов-невидимок, не позволяя им оставаться незамеченными до радиуса действия их систем вооружения, что не даст им возможность атаковать с безопасного расстояния и избежать поражения системами противовоздушной обороны или истребителями.

В последние несколько лет между Китаем и США нарастает технологическое соперничество в области создания малозаметных самолётов и систем, которые позволяют за ними следить — инженеры и учёные КНР и Соединённых Штатов Америки совершенствуют технологии, позволяющие минимизировать степень заметности своих боевых воздушных судов, а также развёртывают спутниковые группировки, способные наблюдать за целями в режиме реального времени и молниеносно передавать данные своим системам перехвата.