Результаты исследований учёных демонстрируют возможность существования ещё одной неизвестной планеты в нашей Солнечной системе.

Ещё пару десятков лет назад наша Солнечная система насчитывала девять планет, но в 2006 году астрономы исключили из её состава Плутон, переведя его в разряд карликовых планет, но исследования учёных могут вновь увеличить количество планет в Солнечной системе до девяти — как сообщает сайт TechSpot, команда исследователей под руководством Константина Батыгина опубликовала свой научный труд, в котором изложила выводы о возможном существовании загадочной Девятой планеты на задворках нашей Солнечной системы.

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Планета в представлении художника. Источник фото: Pixabay

Согласно модели, созданной астрономами и учитывающей движение транснептуновых объектов, представляющих собой тела, обращающиеся вокруг Солнца и находящиеся за орбитой Нептуна, на окраине Солнечной системы может существовать ещё не открытая Девятая планета.

При этом учёные отмечают, что симуляции, произведённые группой астрономов, не доказывают нахождение Девятой планеты на задворках Солнечной системы, но являются одним из наиболее правдоподобных объяснений возможного её существования, учитывая характер движения и взаимодействия транснептуновых объектов, а также влияние на их орбиты других космических тел в нашей системе, в том числе планет-гигантов

В ближайшем будущем астрономы на Земле получат больше возможностей для наблюдения за космическими объектами в Солнечной системе и за её пределами благодаря введению в строй новейшей обсерватории Веры К. Рубин, строящейся в северной части Чили на высоте более 2680 метров и обладающей самой мощной цифровой камерой в мире, получившей название Legacy Survey of Space and Time (LSST), с разрешением 3.2 гигапикселя и оптическим объективом диаметром более полутора метров.

Ожидается, что в эксплуатацию обсерватория Веры К. Рубин будет запущена в начале следующего года, благодаря чему учёные смогут получить больше данных о космических телах и попытаться обнаружить загадочную Девятую планету в удалённой области нашей Солнечной системы.

Вопрос о существовании гипотетической Девятой планеты, предположительно находящейся за орбитой Нептуна, поднимался ещё десять лет назад, когда группа учёных предположила, что на движение ряда удалённых космических объектов в Солнечной системе может влиять неизвестная планета. Согласно расчётам астрономов, Девятая планета может иметь массу, до десяти раз превышающую земную, а также диаметр, в несколько раз больше такового у Земли.