В стороннем магазине приложений будут доступны программы, не включённые в список App Store.

Долгое время владельцам Apple приходилось искать обходные пути для возможности использования стороннего магазина приложений, но несколько дней назад у пользователей из Европейского Союза появилась альтернатива App Store в виде AltStore PAL, о чём рассказали журналисты издания The Verge.

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Источник фото: MacRumors

Сообщается, что использование альтернативного магазина приложений стало возможным в связи со вступлением в силу в ЕС Закона о цифровых рынках (DMA). Запущенный Райли Тестутом и Шейном Гилом ещё в 2019 году, до недавнего времени AltStore PAL официально не мог использоваться владельцами iPhone в качестве стороннего магазина приложений, в результате чего пользователям приходилось прибегать к ухищрениям. Теперь же за годовую подписку в полтора евро обладатели продукции Apple получили доступ к целому списку приложений, включая даже те программы, которые не найти в официальном App Store.

Отмечается, что ежегодная плата, взимаемая за возможность использования AltStore PAL, необходима для покрытия сбора Apple Core Technology Fee. При этом для установки альтернативного магазина приложений владельцам устройств от Apple придётся запастись терпением, так как в процессе инсталляции появляется несколько пугающих предупреждений об установке стороннего софта.

Разработчики, добавляющие свои приложения в магазин AltStore PAL, могут рассчитывать на денежное вознаграждение от пользователей посредством интеграции с сервисом Patreon, что не доступно в App Store. Кроме того, программы, размещенные в AltStore PAL, могут использовать сторонние серверы для своей загрузки, что также отличает данный магазин приложений от официального сервиса Apple.

Отдельно журналисты источника выделили два приложения, доступные в AltStore PAL — это эмулятор Delta, дающий возможность запускать игры для популярных игровых приставок, таких как Nintendo DS, Nintendo 64, NES, SNES, Game Boy и Game Boy Advance, и находящийся в «серой» зоне законности, в результате чего Apple лишь недавно добавила его в свой App Store, а также менеджер буфера обмена Clip, который в связи с особенностями функционирования утилиты, предполагающими доступ к копируемым пользователями данным, не добавлен в официальный магазин приложений Apple, что могло не нравиться ряду клиентов компании.

Создатели AltStore PAL отмечают, что открыты для сотрудничества с разработчиками программ, а также учтут все их пожелания и предложения.