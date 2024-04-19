Отечественное воздушное судно получит максимальное количество российских деталей и агрегатов.

Российский пассажирский среднемагистральный самолёт Superjet New (SSJ New), представляющий собой новую версию Superjet 100, характеризующуюся максимальным импортозамещением узлов и деталей, проходит испытания на стенде СибНИА, о чём журналистам агентства «ТАСС» рассказал заместитель директора по науке СибНИА Дмитрий Смирнов.

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Источник фото: Авиация России

Собеседник издания отметил, что в текущем году в ходе сертификационных испытаний будут протестированы элементы крыла и пилона силовой установки на предмет их соответствия заявленным характеристикам и установленным стандартам. Кроме того, планируются испытания ряда узлов и агрегатов самолёта, в том числе фюзеляжа, шасси, горизонтального оперения и элементов управления. Завершающий этап сертификационных статических тестов намечен на первую половину следующего года.

В ходе испытаний производится проверка надёжности элементов крыла самолёта и прочностных характеристик пилона силовой установки посредством нагрузочного воздействия к агрегату, имитирующему двигатель.

Элементы корпуса и органов управления российского самолёта Superjet New в прошлом году были доставлены в СибНИА с производственных предприятий Новосибирский авиационный завод и ПАО «ОАК», которое расположено в Комсомольске-на-Амуре, после чего был собран стенд с целью проведения испытаний и тестов.

Представитель СибНИА сообщил, что к настоящему времени испытания проходят согласно намеченному графику и выполнены примерно на 30-40 %, а полученные в ходе тестов результаты продемонстрировали соответствие характеристик конструкций и агрегатов предъявляемым техническим требованиям.

Отечественный пассажирский реактивный среднемагистральный лайнер Superjet New (SSJ New), разработанный компанией «Гражданские самолёты Сухого», является усовершенствованной модификацией Superjet 100, отличающейся максимальным количеством импортозамещённых деталей и узлов, в том числе двигателем ПД-8 российского производства, что обусловлено введёнными в отношении России санкциями со стороны стран Запада.

Кроме того, в процессе создания SSJ New совершенствуется и соответствующая база, предполагающая модернизацию систем безопасности и надёжности, увеличение степени комфортности и улучшение лётных характеристик, а также комплекс мер по увеличению срока эксплуатации.