Она в тридцать три раза массивнее Солнца.

Учёные полагают, что по одной лишь галактике Млечный Путь должно блуждать не менее нескольких сотен миллионов чёрных дыр звёздной массы, но обнаружить их существующими в настоящее время устройствами для наблюдения за космическим пространством довольно затруднительно, поэтому новая случайная находка астрономов является достаточно значимым событием — как сообщает сайт TechSpot, исследователи открыли ранее неизвестную чёрную дыру звёздной массы.

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Источник фото: Pixabay

Изучая данные, полученные орбитальной космической обсерваторией Gaia, созданной Европейским космическим агентством и позволяющей наблюдать за движением звёзд с целью измерения их траекторий и расстояний до Земли для создания карты их расположения, учёные обнаружили не совсем стандартное поведение одной из звёзд — в результате дальнейшего исследования специалисты выяснили, что своеобразное движение данного небесного тела вызвано воздействием чёрной дыры звёздной массы, что впоследствии было подтверждено наблюдением с использованием телескопов на Земле.

В ходе научного исследования также было выявлено, что недавно обнаруженная чёрная дыра звёздной массы, получившая название Gaia BH3, расположена на расстоянии около двух тысяч световых лет от Земли в созвездии Орла и является своего рода уникальным космическим объектом в нашей галактике, так как её масса в тридцать три раза больше массы Солнца, что делает её наиболее массивной чёрной дырой звёздной массы, обнаруженной в галактике Млечный Путь и второй по величине чёрной дырой в нашей галактике после сверхмассивной чёрной дыры Стрелец A*, которая превосходит массу Солнца в 4.3 миллиона раз.

Сообщается, что ранее наиболее массивной чёрной дырой звёздной массы считалась Лебедь Х-1, имеющая массу в двадцать один раз превышающую массу Солнца, в то время как средний показатель для космических объектов данного класса составляет десять солнечных масс.

Считается, что чёрные дыры звёздной массы образуются в результате коллапса умирающей звезды — по массе такие космические объекты значительно уступают сверхмассивным чёрным дырам, расположенным в центре большинства известных галактик, но в количественном выражении ощутимо их превосходят.

Учёные отмечают, что открытие чёрной дыры Gaia BH3 является достаточно неожиданным событием, так как исследователи считали, что на таком близком расстоянии столь массивный космический объект не мог остаться незамеченным в течение столь продолжительного времени наблюдений.