Общая площадь солнечного паруса составит 80 квадратных метров.

Идея использования солнечного паруса для приведения в движение космических аппаратов была предложена ещё в первой половине двадцатого века российскими исследователями, но к воплощению её в жизнь приступили только в девяностые годы прошлого столетия, а полноценные солнечные парусники начали испытывать уже в начале двадцать первого века, и ряд компаний до сих пор разрабатывают свои аппараты с применением солнечного паруса в качестве движителя — в текущем году испытать свой космический корабль решили специалисты из НАСА, сообщает сайт TechSpot.

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Источник фото: Nanosats Database

Американский космический аппарат Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) следующего поколения будет иметь весьма небольшие размеры, сравнимые с аппаратами CubeSat, но получит четыре выдвижных семиметровых мачты, при помощи которых будут развёрнуты четыре треугольных паруса общей площадью около восьмидесяти квадратных метров, для чего потребуется примерно полчаса.

Разработанные специалистами компании NanoAvionics мачты были произведены с применением новых композитных материалов, включающих углеродные волокна и гибкие полимеры, что уменьшило их вес и повысило степень прочности по сравнению с предыдущими вариантами. О компонентах, из которых изготовлены паруса, точных данных предоставлено не было, но, судя по всему, их новые модификации являются более технологичными, чем предыдущие образцы.

Основной задачей космического аппарата ACS3 станет проверка возможностей выдвижных мачт и развёртывание паруса с их помощью, а также выполнение ряда манёвров для проверки работоспособности и эффективности конструкции.

Планируется, что космический корабль с солнечным парусом будет находиться на солнечно-синхронной орбите на высоте около тысячи километров над земной поверхностью. Согласно утверждению НАСА, аппарат можно будет наблюдать с Земли при благоприятных условиях.

Запуск аппарата ACS3 в космос должен состояться в апреле текущего года с космодрома, расположенного в Новой Зеландии, на борту ракеты-носителя сверхлёгкого класса Electron, разработанной компанией Rocket Lab.

Согласно работам учёных известно, что солнечный парус позволяет использовать давление частиц солнечного света (фотонов) для приведения в движение и последующего перемещения кораблей в космическом пространстве.

Создатели космического аппарата ACS3 надеются на перспективность технологии использования солнечного паруса для космических путешествий и верят в её потенциал применения в космических перелётах в качестве замены существующих решений, использующих для движения в космосе химическое топливо, дав возможность ощутимо снизить габариты и массу космических кораблей, отмечая, что Солнце будет существовать ещё несколько миллиардов лет, позволяя применять солнечный свет для движения аппаратов в космосе.

Если исследования рассчитанных характеристик солнечного паруса докажут его перспективность, космические аппараты, использующие данную технологию, могут стать весьма эффективным средством передвижения к Луне, Марсу и другим планетам Солнечной системы.