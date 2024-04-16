Всего космическая группировка будет насчитывать более 250 спутников.

Россия продолжает наращивать свою космическую группировку спутников в рамках программы «Сфера» — до конца текущего года на околоземную орбиту отправятся два первых космических аппарата интернета вещей «Марафон-IoT», сообщил глава департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров, говорится в материале агентства «ТАСС».

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Источник фото: Pixabay

По словам представителя «Роскосмоса», в госкорпорации планируют доставить на орбиту два малых спутника «Марафон» в 2024 году. Также он отметил, что данное событие имеет большое значение для развития отечественного рынка в рамках концепции интернета вещей, а также является одной из первостепенных задач, которые поставило перед специалистами государство.

Ожидалось, что первый космический аппарат интернета вещей «Марафон-IoT» отправится в космос совместно с «Метеор-М» в феврале текущего года, но в связи с необходимостью дополнительных тестов ПО с его запуском пришлось повременить.

Экспериментальный спутник «Марафон-IoT» должен стать первым российским космическим аппаратом, выведенным на орбиту Земли, элементы которого будут созданы с использованием технологий 3Д-печати. Серийное производство спутников «Марафон-IoT» стартует в текущем году с цикличностью, предполагающей выпуск одного аппарата в течение двух дней.

Планируется, что спутниковая группировка «Марафон-IoT» будет насчитывать более 250 космических аппаратов, расположенных в двенадцати орбитальных плоскостях. Масса каждого спутника не будет превышать пятьдесят килограмм. Средняя высота над поверхностью Земли, на которой будут функционировать данные аппараты, составит 750 километров.

Ожидается, что в текущем году будет выпущено всего лишь пять космических аппаратов группировки «Марафон-IoT», а в следующем году планируют произвести уже сорок четыре спутника.

Космические аппараты «Марафон-IoT» будут предназначены не только для обеспечения работы сервисов интернета вещей, но и выполнять ряд функций для нужд отечественной авиации.

Разработка данных спутников выполняется в рамках программы «Сфера», предусматривающей создание нескольких спутниковых группировок на околоземной орбите с целью выполнения функций связи и дистанционного зондирования земной поверхности. В рамках этого проекта планируется создание и запуск нескольких сотен космических аппаратов.