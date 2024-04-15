Перспективное воздушное судно будет вмещать до 19 пассажиров.

Россия и Белоруссия продолжают развитие тесных производственных отношений друг с другом — по информации агентства «ТАСС», представители двух государств заключили межправительственный договор, предусматривающий совместную разработку и создание лёгкого многоцелевого самолёта, получившего название «Освей».

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Источник фото: РИА Новости

Согласно сообщению Минпромторга РФ, воздушное судно, которое планируется разработать и запустить в серию в рамках российско-белорусской программы, будет оснащено двумя турбовинтовыми двигателями и сможет применяться в различных сценариях и условиях, в том числе в труднодоступных областях при сложных погодных условиях. В случае использования самолёта для пассажирских перевозок «Освей» сможет принять на борт до девятнадцати пассажиров.

Отмечается, что точных технических характеристик будущего воздушного судна ещё не имеется — они будут проработаны в рамках проведения опытно-конструкторских работ, на последнем этапе которых и будут закреплены параметры нового самолёта, что будет отражено в его сертификате. Разработка «Освея» будет идти с учётом возможностей его конкурентов в данном классе, таких как De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, Cessna 408 SkyCourier и других.

Предполагается, что объёмы выпуска лёгкого многоцелевого самолёта «Освей» будут регулироваться исходя из количества заказов от заинтересованных российских и белорусских компаний и организаций, а также от числа желающих приобрести новинку из-за рубежа.

Российско-белорусский проект планируется финансировать на равноправных условиях, в то время как строительство новых производственных мощностей и усовершенствование уже имеющихся выполняется каждой страной самостоятельно.

Ранее стало известно, что 15 апреля текущего года представители России и Белоруссии подписали межправительственное соглашение, в соответствии с которым специалисты двух государств совместно разработают и организуют серийный выпуск лёгкого самолёта «Освей». Данный документ стал результатом утверждённой в прошлом году программы по сотрудничеству двух стран в области авиастроения.