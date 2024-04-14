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В США разрабатывают спутники для отражения угроз со стороны космических аппаратов России и Китая
В настоящий момент в программе участвуют две компании.

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Американские военные приступили к изучению возможностей противодействия предполагаемым космическим угрозам со стороны спутников потенциально недружественных США стран, в частности России и Китая, говорится в материале сайта Ars Technica.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что в рамках программы Victus Haze в следующем году в космос будет запущено два спутника от двух разных компаний, работающих по контракту с Космическими силами США — космические аппараты, созданные специалистами компаний True Anomaly и Rocket Lab, будут участвовать в испытании по отражению возможной атаки российского или китайского спутника.

Согласно предполагаемому сценарию, потенциально опасный спутник противоборствующей стороны может совершить агрессивные действия или же не поддающиеся оценке манёвры, которые также могут быть квалифицированы как угроза, что потребует от Космических сил США ответных действий, для совершения которых будет задействован специальный космический аппарат, способный выдвинуться в сторону спутника-нарушителя с целью демонстрации возможностей защиты от атаки, что должно удержать противника от дальнейших агрессивных действий.

Кроме того, в материале упоминается, что американский спутник-перехватчик сможет проинспектировать интересующий американских военных космический объект. По словам американского генерала Майкла Гетлейна, у Космических сил США должна быть возможность изучения аппарата противника для оценки характеристик и степени его угрозы для спутников Штатов.

В рамках программы Victus Haze в 2025 году будет запущен спутник True Anomaly, имитирующий российский или китайский аппарат, а в качестве перехватчика будет задействован спутник Rocket Lab, который должен приблизиться к объекту с целью осмотра в условиях активных манёвров своего противника, после чего аппараты поменяются ролями.

В прошлом месяце уже была проведена попытка по изучению возможностей подобных спутников, когда два аппарата компании True Anomaly были выведены на околоземную орбиту, но не смогли осуществить сближение друг с другом, в результате чего испытания пришлось прекратить в ожидании запуска следующих спутников.

По словам ряда собеседников источника, данная программа является весьма важным шагом по противодействию космическим угрозам, исходящим от аппаратов потенциальных противников Соединённых Штатов Америки, и позволит ощутимо расширить возможности Космических сил США.

#россия #сша #китай #спутник
Источник: arstechnica.com
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