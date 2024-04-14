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Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
Она должна заменить семейство ракет-носителей «Союз-2».

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Российские специалисты работают над созданием перспективной многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ», запуск которой состоится уже через несколько лет, говорится в публикации издания «Интерфакс».

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Источник фото: РБК/РИА Новости

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводит источник, ракета-носитель «Амур-СПГ», оснащённая многоразовой первой ступенью, осуществит свой первый полёт в 2030 году, добавив, что для данной программы применяются новейшие технологии и инновационный подход к организации проведения работ, что позволит значительно сократить общую стоимость конечного продукта. Также он отметил, что разработка ведётся с учётом планирования цены для конечной услуги по пуску ракеты-носителя.

Ранее стало известно, что работы над техническим проектом «Амур-СПГ», которые ведутся в рамках госконтракта, заключённого «Роскосмосом» в прошлом году, предполагается завершить в конце текущего года, а непосредственно изделие в реальном исполнении будет готово к 2028-2029 годам.

Многоразовая двухступенчатая ракета-носитель «Амур-СПГ» среднего класса будет снабжена двигателями РД-0169, в качестве топлива использующими метан, что должно положительным образом сказаться на времени подготовки к эксплуатации, экономичности и эффективности, и возвращаемой первой ступенью, которая, согласно техзаданию, должна оставаться в рабочем состоянии в течение как минимум пятидесяти запусков.

Ожидается, что «Амур-СПГ» придёт на смену существующему семейству ракет-носителей «Союз-2», которые используются уже не один десяток лет.

Площадка для старта «Амур-СПГ» создаётся на базе космодрома «Восточный» с учётом особенностей многоразовой ракеты-носителя, оснащённой возвращаемой первой ступенью, что требует создание необходимых условий для её контролируемого спуска и предотвращения нештатных ситуаций, которые могут привести к деформации или полному разрушению корпуса ступени.

Согласно имеющимся расчётам, многоразовая модификация ракеты-носителя «Амур-СПГ» способна будет доставить на опорную орбиту полезную нагрузку весом 10.5 тонны, а в одноразовом исполнении — 13.6 тонны.

Исходя из озвученных несколько лет назад представителем «Роскосмоса» данных, стоимость одного запуска «Амур-СПГ» составит около 22 миллионов долларов США.

#амур-спг
Источник: interfax.ru
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