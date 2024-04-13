Большинство родителей английских школьников не против данного ограничения.

Правительство ряда государств в целях заботы о правильном воспитании и безопасности детей рассматривает законодательные нормы, направленные на ограничение возможности приобретения и бесконтрольного использования смартфонов для лиц, не достигших 16-летнего возраста — подобные правила обговаривают и в Великобритании, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: Pixabay

Вопрос об ограничении использования смартфонов для детей в Соединённом Королевстве поднимается уже не первый раз — несколько месяцев назад был выпущен свод правил и рекомендаций для школ, согласно которым во время учёбы имеется возможность запретить учащимся пользоваться своими мобильными устройства, а для большей уверенности рекомендуется ввести необходимость сдавать «гаджеты» в закрытые шкафчики или вовсе оставлять их дома.

Сейчас же правительство обговаривает новое предложение, которое может ввести в Великобритании запрет на продажу мобильных устройств лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, что аргументируется необходимостью ограничить доступ детям к сайтам с нежелательным контентом, а также обезопасить их от негативного влияния злоумышленников.

Согласно ряду исследований, проведённых среди родителей английских школьников, от 58 до 64% респондентов считают, что в настоящий момент существует необходимость введения запретительных мер на продажу смартфонов лицам младше 16 лет, а 80% полагают, что мобильные устройства негативно влияют на развитие детей.

Отмечается, что в прошлом году у 97% английских школьников до 12 лет в пользовании имелся смартфон, а к 17 годам уже 99% подростков в Англии владели мобильными устройствами.

По словам Guardian, ряд политиков не слишком воодушевлены чрезмерным вмешательством в воспитание детей со стороны правительственных чиновников. При этом отмечалось, что правительство желает лишь повысить степень осведомлённости родителей в вопросах защиты своих детей от негативного влияния сайтов с нежелательной информацией и действия различных злоумышленников.

В прошлом году запрет на использование смартфонов в общеобразовательных учебных заведениях был введён и в России — школьники больше не смогут пользоваться мобильными средствами связи во время уроков, за исключением случаев возникновения угроз разного характера или необходимости применения «гаджета» в учебных целях.