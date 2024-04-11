Подобные события нередко оказывают своё влияние на всемирную сеть.

Несколько дней назад произошло первое в текущем году солнечное затмение, за которым имели возможность вести наблюдение люди, проживающие в Северной Америке, в частности в Мексике, США и Канаде. Как сообщает сайт TechSpot, данное событие оказало влияние не только на повседневную жизнь людей, но и стало причиной снижения интернет-трафика.

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Источник фото: Pixabay

Согласным данным, опубликованным сервисом Cloudflare, в американских штатах, жители которых могли наблюдать полное солнечное затмение, объём трафика в сети Интернет заметно снизился — в Огайо, Индиане, Мэне, Вермонте, Арканзасе, а также Нью-Гемпшире показатель упал на 40-60 процентов.

В тех же американских штатах, где затмение Солнца было лишь частичным, уменьшение объёма онлайн-трафика было менее заметным — например, в Нью-Йорке падение достигло значения лишь в 29 процентов.

Жители регионов США, в которых солнечное затмение практически не наблюдалось, таких, как Айдахо, Вашингтон или Северная Дакота, исходя из опубликованной информации, жили своей привычной жизнью, в результате чего количество данных, передаваемых посредством сети Интернет, практически не подверглось изменениям.

Источник фото: TechSpot

В других частях Северной Америки, население которых имело удовольствие лицезреть солнечное затмение, отмечалась похожая картина — например, в мексиканском штате Дуранго веб-трафик во время данного события рухнул сразу на 57 процентов, а в канадской провинции Остров Принца Эдуарда наблюдалось падение объёма передаваемых в сети Интернет данных на 48 процентов.

Отмечается, что различные природные явления, культурные мероприятия или национальные праздники имеют значительное влияние на онлайн-трафик — например, в День Благодарения, когда американские семьи собираются за праздничным столом, объём данных, передаваемых по сети Интернет, в США ощутимо падает, в то время как в Чёрную Пятницу и Киберпонедельник пользователи усиленно ищут самые выгодные предложения и наибольшие скидки на своих любимых онлайн-площадках, существенно повышая нагрузку на сеть.