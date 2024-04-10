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Роскомнадзор планирует использовать ИИ для блокировки сайтов с запрещённой информацией
Внедрение ИИ позволит улучшить работу и повысить эффективность системы.

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Границы применения искусственного интеллекта стремительно расширяются и увеличиваются, благодаря чему в целом ряде областей удаётся поднять степень эффективности и увеличить производительность — улучшить и ускорить работу своей системы по обнаружению запрещённой информации в сети решил и Роскомнадзор, который начиная с текущего года собирается использовать возможности ИИ, говорится в публикации издания «Коммерсантъ», ссылающегося на новую программу цифровой трансформации.

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Источник фото: Pixabay

Согласно опубликованному документу, в текущем году Роскомнадзор планирует внедрить в свою информационную систему мониторинга интернет-ресурсов (ИС МИР), предназначенную для выявления фактов публикации запрещённого контента, анализа текстовых документов и сообщений, несущих в себе противоправную информацию, а также поиска сайтов, опубликовавших перепечатку источника, нарушающего законы РФ, функции ИИ, что позволит ощутимо сократить время обнаружения ресурсов, содержащих незаконные данные, и оперативно вносить их в реестр запрещённых сайтов — если в прошлом году на это требовалось в среднем около трёх часов, то в текущем планируется уменьшить время реакции до двух часов, а в 2026 году это значение может быть сокращено до одного часа.

Кроме того, благодаря применению искусственного интеллекта в ведомстве ожидают повышения эффективности функционирования системы в задачах по выявлению противоправной информации в сети Интернет, а также значительно снизить количество ложных срабатываний — если в 2023 году данный параметр достигал двадцати процентов, то в 2026 планируется его уменьшение до десяти процентов.

По мнению экспертов отрасли, внедрение ИИ принесёт ряд положительных моментов, в том числе снизит количество требуемых для эффективной работы системы сотрудников и поможет в решении сложных задач, например, в выявлении определённых маркеров и особенностей в текстовой информации, а также упорядочивании полученных данных. При этом даже через несколько лет в большинстве случаев всё же понадобится участие человека для принятия окончательного решения.

Помимо этого, из опубликованного документа следует, что в 2026 году Роскомнадзор планирует применять возможности искусственного интеллекта для поиска операторов персональных данных, но, по словам ряда специалистов, это сопряжено с определёнными трудностями, связанными с возможностью ложных срабатываний и необходимостью сложного анализа.

#искусственный интеллект #роскомнадзор
Источник: kommersant.ru
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