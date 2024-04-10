В первую очередь это может коснуться товаров, в достаточном объёме производимых в РФ.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в настоящий момент рассматривает вопрос об увеличении пошлины на ввоз электронной продукции из-за рубежа, о чём сообщает сайт «Лента.ру» со ссылкой на информацию отраслевых источников издания «Ведомости».

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Источник фото: Pixabay

Уже в конце февраля текущего года ряд производителей, госкорпораций и ассоциаций начали получать сообщения о необходимости проработки возможности повышения таможенных пошлин на заграничную электронику и предоставления информации о количестве производимой техники на отечественных мощностях и резервах для наращивания производства в будущем.

Отмечается, что Минпромторг РФ пока не раскрывает конкретные данные о размерах увеличения таможенных пошлин на импорт электронных товаров, так как данный вопрос в настоящий момент находится в стадии рассмотрения с отраслевыми организациями и компаниями, а также со специалистами Минэкономразвития.

Предполагается, что на первых порах повышение таможенных сборов коснётся тех видов электроники, которые в достаточном количестве производятся в Российской Федерации, чтобы удовлетворить спрос отечественных покупателей и не создавать дефицита продукции.

Представители РАТЭК, членами которой являются, в том числе, крупные отечественные ритейлеры, не видят в инициативе по повышению пошлин на ввоз зарубежной электроники какой-либо необходимости, отмечая, что для этого требуется не только увеличение объёмов производимой продукции в России, но и наличие здоровой конкуренции.

Некоторые производители выразили несколько иное мнение по данному вопросу — например, в Ассоциации производителей светодиодов заявили, что инициатива по увеличению таможенных сборов на иностранную продукцию носит положительный характер в том случае, если в России существуют производства, имеющие возможность заместить иностранную продукцию, а иначе необходимо снижать пошлины на дефицитный товар.

Несколько дней назад в России был поднят вопрос о запрете параллельного импорта для ряда категорий зарубежной электроники, в том числе ноутбуков, смартфонов и планшетов, что было аргументировано необходимостью поддержки отечественных производителей.