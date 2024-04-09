По мнению специалистов, это может привести к катастрофе.

Несмотря на то, что эпоха гибких магнитных дисков (дискет) осталась далеко в прошлом, некоторые компании до сих пор используют эти носители информации для своих систем — к одной из таких организаций относится и Агентство муниципального транспорта Сан-Франциско (SFMTA), говорится в публикации издания TechSpot.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что система управления поездами Агентства муниципального транспорта Сан-Франциско (SFMTA), внедрённая ещё в 1998 году и в своей работе опирающаяся на дискеты, до сих пор используется данной организацией, что вызывает опасения у городских чиновников. Отмечается, что на момент введения в эксплуатацию в конце девяностых годов прошлого века система считалась передовой, хотя уже на тот момент дискеты использовались в течение более двух десятков лет.

При этом упоминается, что в системе используются даже не 3.5-дюймовые дискеты, а более старые накопители на магнитных дисках формата 5.25 дюйма, впервые представленные во второй половине семидесятых годов двадцатого века, что поднимает ещё больше вопросов на предмет «передовых» технологий, применяемых в данной системе.

Глава SFMTA Джеффри Тумлин отметил, что дальнейшее использование системы управления поездами несёт в себе немалые риски, так как её заложенный срок эксплуатации исчислялся 20-25 годами, в то время как с момента введения её в строй прошло уже 26 лет, поэтому существуют опасения внезапного «обрушения» системы в связи с деградацией дисков и связанной с этим явлением потерей данных, что может привести к катастрофическим последствиям.

Директор организации выражает надежду, что в скором времени будет принято решение по модернизации существующей системы управления и выделению необходимых средств для данного мероприятия, отмечая, что переход на новые технологии может занять около десяти лет и потребовать несколько сотен миллионов долларов США.

В то время как некоторые пользователи ни разу не столкнулись с дискетами в процессе работы с ПК, некоторые компании и организации до сих пор применяют накопители на магнитных дисках в своей деятельности — по информации источника, американские военные лишь в 2019 году отказались от применения 8-дюймовых дискет в своих системах ядерного оружия, а Boeing до сих пор находится в стадии перехода на более новые носители данных.