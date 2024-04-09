Кроме того, озвучены примерные сроки внедрения цифрового рубля.

Центробанк России предложил как можно скорее рассмотреть возможность принятия соответствующих законодательных норм, позволяющих осуществлять финансовые расчёты в процессе ведения внешнеэкономической деятельности с использованием криптовалют.

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Как сообщает издание «РБК», глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания нескольких комитетов Государственной Думы сделала заявление о необходимости скорейшей подготовки законодательной базы, способствующей внедрению расчётов в цифровых валютах для внешнеэкономических расчётов, отметив, что на первой стадии данная деятельность должна проходить в соответствии с нормами экспериментального правового режима.

Кроме того, Набиуллина рассказала о ходе внедрения цифрового рубля, заявив, что данное платёжное средство станет массовым лишь через пять-семь лет, причём процесс перехода должен совершаться естественным путём, так как компании и обычные граждане должны привыкнуть и самостоятельно перейти на этот вид расчётов.

Глава ЦБ РФ отметила, что в настоящий момент внедрение цифрового рубля находится на стадии пилотного проекта, по результатам которого планируется обозначить сроки расширения данной программы — предположительно, этот процесс стартует не ранее следующего года.

Если внешнеэкономические расчёты с использованием цифровой валюты планируется проводить в режиме эксперимента, то для международных операций с цифровыми финансовыми активами предполагается отсутствие каких-либо предварительных тестовых программ.

Закон, регулирующий порядок международных расчётов с применением цифровых финансовых активов, был подписан Президентом России Владимиром Путиным 11 марта текущего года — регулятором сделок с ЦФА стал Центробанк РФ.