Времени на внесение корректив при возникновении нештатных ситуаций в будущих миссиях будет больше.

Российские специалисты тщательно изучили причины неудачной миссии «Луна-25» и выработали свод правил и алгоритмов, позволяющих минимизировать количество различных внештатных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе полёта к естественному спутнику Земли в будущих программах, и своевременно их устранять, заявил директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович, сообщает издание «РИА Новости».

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Источник фото: SpaceNews/Роскосмос

По словам главы ИКИ РАН, проанализировав ход выполнения предыдущей миссии «Луна-25», были сделаны определённые выводы, которые легли в основу новых рекомендаций, предусматривающих более длинную траекторию полёта космических аппаратов к Луне, что позволит более тщательно провести испытания оборудования в космическом пространстве, своевременно внести нужные коррективы при отклонении от курса, а также вовремя отреагировать при возникновении неполадок, так как запас времени на принятие решений увеличивается.

Кроме того, новые правила обеспечат более жёсткий контроль за процессом сближения космического аппарата с естественным спутником Земли и его безопасной посадкой на лунную поверхность.

В прошлом году Россия впервые за полвека запустила к Луне автоматическую станцию «Луна-25», которая 11 августа 2023 года успешно стартовала с космодрома «Восточный» на борту ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и через несколько дней достигла лунной орбиты, но в результате нештатной работы двигательной установки 19 августа 2023 года сошла с намеченного курса и потерпела крушение, разбившись о поверхность Луны.

Неудача миссии «Луна-25» нанесла определённый ущерб научной деятельности российских учёных, но благодаря сделанным в ходе изучения причин аварии выводов вероятность подобных инцидентов для будущих миссий можно будет свести к минимуму.