Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Учёные создали самую большую в мире цифровую камеру с разрешением 3200 Мп для изучения космоса
Диаметр оптического объектива камеры составляет более полутора метров.

реклама

Инженеры-исследователи Национальной ускорительной лаборатории SLAC разработали и сконструировали самую большую цифровую камеру в мире, предназначенную для изучения космоса, говорится в материале сайта TechSpot.

реклама

Источник фото: TechSpot

Сообщается, что цифровая камера Legacy Survey of Space and Time (LSST), имеющая разрешение 3200 мегапикселей и оптический объектив диаметром более полутора метров, станет основным прибором обсерватории имени Веры К. Рубин, строительство которой в настоящее время проходит в пустыне Атакама, расположенной в Чили.

Находящаяся на высоте в 2663 метра, обсерватория будет предназначена для изучения космического пространства Южного неба. Проект LSST, рассчитанный на десять лет, предполагает создание наиболее подробной карты ночного неба благодаря широким возможностям гигантской камеры, которая позволяет вести съёмку в диапазонах волн различной длины — от ближнего ультрафиолета до ближнего инфракрасного диапазона.

Цифровая камера LSST, установленная в обсерватории имени Веры Рубин, каждые 20 секунд будет производить снимки определённых участков космического пространства с экспозицией продолжительностью 15 секунд.

Объём данных, которые будет создавать камера, поистине ошеломляющий — всего за одну ночь устройству понадобится 15 терабайт для хранения снимков космоса, а за десятилетний период использования потребуется хранилище в 60 петабайт.

По словам учёных, камера LSST позволит значительно увеличить объём знаний о космосе, в том числе изучить влияние тёмной материи на расширение Вселенной, а также исследовать не только обычную материю, но и компоненты, которые в настоящий момент находятся за пределами наших возможностей обнаружения.

При помощи камеры LSST астрономы смогут наблюдать не только за нашей Солнечной системой и родительской галактикой Млечный Путь, но и за отдалёнными космическими объектами во Вселенной, которые ранее не были доступны для изучения.

Отмечается, что в связи с ростом количества спутников на околоземной орбите программа по изучению далёких объектов во Вселенной будет испытывать определённые трудности, так как космические аппараты потенциально могут создавать помехи для камеры.

#космос #камера
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
В России создали ускоритель плазмы — основу двигателя для межпланетных полетов
Китай разрабатывает сразу две тяжелые многоразовые космические ракеты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
В Баренцовом море АПЛ "Казань" запустила специальную подводную версию ракеты "Калибр"
+
В NVIDIA оценили ущерб заводам TSMC после самого мощного за 25 лет землетрясения на Тайване
1
Раздача токена W превращает криптопротокол Wormhole в ДАО стоимостью в миллиард долларов
+
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
7
PowerColor представила белую видеокарту Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura
+
Android 15 предложит улучшенный режим рабочего стола
+
Начиная с 2025 года Microsoft будет брать $61 в год с пользователей Windows 10
2
HP стала ещё более активно блокировать принтеры, используя для этого фирменную утилиту HP Smart
6
Китайская компания COMAC пытается конкурировать с Boeing и Airbus
1
Смартфоны Samsung Galaxy S24 пользуются в России большим спросом
1
Galaxy Z Fold 6 станет легче и тоньше своего предшественника
1
Финляндия подписала договор о гарантиях безопасности для Украины и анонсировала новый пакет помощи
+
Илон Маск признался, что за разработчиками автопилота Tesla охотятся конкуренты
+
Девонский университет разрабатывает искусственный интеллект для обнаружения азиатских шершней
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
11
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
214
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
12
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
48
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
24
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
53
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
76
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
2
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
8

Сейчас обсуждают

si-cat
21:17
Ну стоит-то этот уродец максимум 100т$ - остальное попилили 🤣
Военные РФ откопали в зоне СВО единственный экземпляр бронемашины «Азовец» стоимостью $5 млн
Denis Belokopytov
21:14
Откуда такие глупые выводы? 7800X3D не за счет ядер обгоняет 7600 в играх
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Легенда
21:14
350в это ваще ниочём. у меня морозильная камера 1.5киловата хавает
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
Chihonya
21:12
не смеши, успешный))))
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
Легенда
21:10
мало жрёт же.
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
Зю
21:10
Религия. Просто религия с выдуманными историями до динозавров
Зеленскому предложили переписать учебники истории, сообщив школьникам о победе над РФ в СВО
Aslan Heroes
21:09
Достойно быть выставлено в Кубинке. Хотя бы раз в году на первое апреля. Чисто поржать над сумрачным творением украинских мастеров.
Бойцы РФ нашли под землёй уникальный БМП «Азовец», который таинственно пропал ещё до начала СВО
Chihonya
20:53
ты себе собери человечное, собирака-срака)
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
Chihonya
20:53
не, тот с массажем одного места)
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
Chihonya
20:52
ипать, 350Вт видло жрет в этом хламе, заказывай панихиду уже по своему орлу)
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем