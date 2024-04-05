Диаметр оптического объектива камеры составляет более полутора метров.

Инженеры-исследователи Национальной ускорительной лаборатории SLAC разработали и сконструировали самую большую цифровую камеру в мире, предназначенную для изучения космоса, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Сообщается, что цифровая камера Legacy Survey of Space and Time (LSST), имеющая разрешение 3200 мегапикселей и оптический объектив диаметром более полутора метров, станет основным прибором обсерватории имени Веры К. Рубин, строительство которой в настоящее время проходит в пустыне Атакама, расположенной в Чили.

Находящаяся на высоте в 2663 метра, обсерватория будет предназначена для изучения космического пространства Южного неба. Проект LSST, рассчитанный на десять лет, предполагает создание наиболее подробной карты ночного неба благодаря широким возможностям гигантской камеры, которая позволяет вести съёмку в диапазонах волн различной длины — от ближнего ультрафиолета до ближнего инфракрасного диапазона.

Цифровая камера LSST, установленная в обсерватории имени Веры Рубин, каждые 20 секунд будет производить снимки определённых участков космического пространства с экспозицией продолжительностью 15 секунд.

Объём данных, которые будет создавать камера, поистине ошеломляющий — всего за одну ночь устройству понадобится 15 терабайт для хранения снимков космоса, а за десятилетний период использования потребуется хранилище в 60 петабайт.

По словам учёных, камера LSST позволит значительно увеличить объём знаний о космосе, в том числе изучить влияние тёмной материи на расширение Вселенной, а также исследовать не только обычную материю, но и компоненты, которые в настоящий момент находятся за пределами наших возможностей обнаружения.

При помощи камеры LSST астрономы смогут наблюдать не только за нашей Солнечной системой и родительской галактикой Млечный Путь, но и за отдалёнными космическими объектами во Вселенной, которые ранее не были доступны для изучения.

Отмечается, что в связи с ростом количества спутников на околоземной орбите программа по изучению далёких объектов во Вселенной будет испытывать определённые трудности, так как космические аппараты потенциально могут создавать помехи для камеры.