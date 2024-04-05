Лана и Лили Вачовски останутся без режиссёрских кресел, их место займёт Дрю Годдард.

Несмотря на то, что четвёртая часть культовой франшизы «Матрица» не имела особого успеха в прокате и получила достаточно неоднозначные отзывы критиков и зрителей, что, по мнению целого ряда пользователей, поставило точку в дальнейшей судьбе киносаги, функционеры киностудии Warner Bros. посчитали иначе, о чём свидетельствует их намерения по продолжению серии фильмов о борьбе избранного и его команды с миром машин — как сообщает сайт TechSpot, новый фильм в киновселенной «Матрица» уже находится в разработке.

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Источник фото: Pixabay

По данным источника, режиссёром следующей части фильма по франшизе «Матрица» станет опытный специалист в области кинематографа Дрю Годдард, приложивший руку к таким культовым и хорошо узнаваемым картинам, как «Баффи – истребительница вампиров», «Остаться в живых» («Lost»), «Марсианин», «Война миров Z», «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“» и другим. Кроме того, он напишет сценарий к следующей серии «Матрицы».

Новая часть известной кинофраншизы станет первым фильмом «Матрицы» без Ланы и Лили Вачовски в режиссёрских креслах, хотя Лана Вачовски всё же будет задействована при производстве новой части киноленты в качестве исполнительного продюсера.

При этом Warner Bros. пока не сообщает, вернутся ли к своим ролям снимавшиеся в предыдущих четырёх частях Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, а также пропустившие четвёртую часть серии «Матрица» Лоренс Фишбёрн и Хьюго Уивинг.

По словам одного из руководителей компании, идеи, которые предложил Дрю Годдард, являются новаторскими и весьма оригинально продолжают мир «Матрицы», при этом отдавая дань уважения работе, проделанной Ланой и Лили Вачовски в течение четверти века, и добавляя своё видение в кинематографический канон вселенной франшизы.

Первый фильм культовой картины «Матрица» вышел в далёком 1999 году и сразу вызвал у зрителей большой интерес, после чего в 2003 году на экранах появилось сразу два фильма, ставших продолжением истории, которые также оказались весьма популярны и собрали достаточно весомую «кассу». Вышедшая в 2021 году четвёртая часть во вселенной «Матрицы», режиссируемая Ланой Вачовски, получила весьма неоднозначные отзывы и скромные кассовые сборы, на величину которых мог повлиять введённый в то время карантин.

Отмечается, что сценарист и режиссёр Дрю Годдард является признанным мастером кинематографа, поэтому новость о его работе над следующей частью «Матрицы» вселяет надежду на выход достойной кинокартины.