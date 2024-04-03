Запуск первых модулей для РОС на орбиту Земли планируется в 2027 году.

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» продолжают работу над созданием перспективной Российской орбитальной станции, которая должна стать основой для будущих космических исследований, планируемых российскими учёными, после вывода из эксплуатации Международной космической станции — вчера был утверждён эскизный проект РОС, сообщается в официальном Telegram-канале «Роскосмоса».

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Источник фото: Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»

Отмечается, что Российская орбитальная станция имеет модульную конструкцию, что является одним из её основных преимуществ, благодаря которому существует возможность подсоединения модулей с различным предназначением к узловому модулю, снабжённому шестью портами для стыковки, а в случае необходимости или выхода модулей из строя производить их замену, что повысит срок службы станции на многие десятилетия.

Ещё одной важной особенностью РОС является удобная для наблюдений за поверхностью Земли полярная орбита, по которой станция будет вращаться вокруг нашей планеты — если у МКС угол наклона орбиты не превышает 52 градуса, что существенно ограничивает возможность обзора, то у Российской орбитальной станции данный параметр будет достигать 97 градусов, вследствие чего специалисты смогут наблюдать практически за всей поверхностью Земли, в том числе важнейшими объектами на территории Российской Федерации.

Кроме того, станция получит возможность функционирования в автоматическом режиме без необходимости присутствия на ней экипажа благодаря управлению с Земли посредством стабильной и надёжной связи.

Благодаря конструктивным особенностям РОС специалисты смогут проводить тесты различного оборудования в условиях космоса, в том числе средств связи, таких как антенные системы большой мощности или радиолокаторы.

В 2027 году планируется вывод на околоземную орбиту первых модулей для Российской орбитальной станции, а именно узлового, энергетического и шлюзового, после чего к ним присоединится базовый модуль, который будет предназначен для управления станцией, а спустя некоторое время и другие модули, необходимые для функционирования станции и проведения разнообразных экспериментов. Основные работы над РОС должны быть закончены до 2032 года.